Adana okullar tatil mi, 5 Mayıs Salı Adana'da okul yok mu, Adana’da da yağmur yağacak mı (ADANA VALİLİĞİ)?

Yağışların etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 5 Mayıs Salı Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği tatil duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

ADANA HAVA DURUMU

Adana’da 5 Mayıs Salı günü hava parçalı zamanlı sağanak yağışların etkisi altında olacak. Gün içinde özellikle öğle saatlerinden itibaren yer yer kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Havanın genel olarak kapalı ve nemli bir karakterde olması tahmin ediliyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ

Günlük sıcaklık değerleri mevsim normallerine yakın seyrediyor.

• Günün en yüksek sıcaklığı: 17°C

• Günün en düşük sıcaklığı: 9°C

Sabah saatlerinde serin bir hava etkili olurken, öğleden sonra sıcaklıklar hafif artış gösterse de yağışla birlikte hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.

YAĞIŞ DURUMU

Meteorolojik verilere göre Adana’da Salı günü:

• Yer yer sağanak yağışlar görülecek

• Yağışlar kısa süreli ve lokal etkili olacak

• Ani yağışlara karşı dikkatli olunması öneriliyor

Özellikle dışarıda plan yapan vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması tavsiye ediliyor.

HAFTALIK HAVA SEYRİ

5 Mayıs Salı günüyle birlikte Adana’da yağışlı sistem etkisini yavaş yavaş kaybederek yerini daha sıcak ve güneşli günlere bırakacak. Hafta ortasından itibaren sıcaklıklarda belirgin bir artış bekleniyor.

5 Mayıs Salı günü Adana’da hava genel olarak serin, yer yer yağışlı ve değişken olacak. Günlük plan yapacak vatandaşların hava durumunu takip etmeleri önem taşıyor.

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.