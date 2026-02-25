Adana okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ?

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 26 Şubat Perşembe Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği kar tatili duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

ADANA HAVA DURUMU

Adana'da Güneşli Gökyüzü ve Keskin Rüzgar

Çukurova'nın kalbi Adana'da perşembe ve cuma günleri yağış beklenmiyor. Ancak kuzeyden gelen sert rüzgarlar, Akdeniz'in o alışılan sıcaklığını bir miktar kıracak.

26 Şubat Perşembe: Bol Güneşli ve Açık

Perşembe günü Adana genelinde gökyüzü pırıl pırıl olacak. Güneş gün boyu yüzünü gösterse de, hissedilen sıcaklık rüzgar nedeniyle biraz daha düşük olabilir.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 15°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: 4°C

• Detay: Yağış ihtimali %10'un altında. Kuzey-kuzeydoğu yönünden esecek orta şiddetli rüzgar (yaklaşık 18-20 km/sa), özellikle akşam saatlerinde serinliği hissettirecek. Nem oranı ise %30 civarında.

27 Şubat Cuma: Parçalı Bulutlu ve Serin

Cuma günü gökyüzünde zaman zaman bulut geçişleri görülecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, gece ayazı etkisini sürdürecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 14°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: 4°C

• Detay: Yağış beklenmiyor. Havadaki nem oranının düşük olmasıyla birlikte "kuru soğuk" dediğimiz rüzgarlı hava etkili olmaya devam edecek.

Vatandaşlara Uyarı: Gündüz güneşli havaya aldanıp ince kıyafetlerle dışarı çıkılmamalıdır. Özellikle tarımla uğraşan vatandaşlarımızın, iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde gece oluşabilecek hafif don olayına karşı dikkatli olması önerilir.

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.