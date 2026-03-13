Haberler

Adana İncirlik SON DAKİKA! Adana'da patlama mı oldu, siren sesleri neden duyuldu? İncirlik Üssü'nde ne oldu?

Adana İncirlik SON DAKİKA! Adana'da patlama mı oldu, siren sesleri neden duyuldu? İncirlik Üssü'nde ne oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da patlama mı oldu? Adana ve Batman'da gece yarısı çalan sirenler bölgede büyük panik yarattı. İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçildiği öne sürülürken, Batman Havalimanı'ndan yükselen siren sesleri de vatandaşları tedirgin etti. Peki, siren sesleri neden duyuldu? İncirlik Üssü'nde ne oldu? Adana İncirlik son dakika gelişmeleri haberimizde.

Adana ve Batman'da gece yarısı duyulan siren sesleri vatandaşları tedirgin etti. İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçildiği iddia edilirken, Batman Havalimanı çevresinden gelen siren sesleri bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Peki, Adana'da patlama mı oldu, siren sesleri neden duyuldu? İncirlik Üssü'nde ne oldu? Detaylar haberimizde.

ADANA İNCİRLİK SON DAKİKA!

Gece saatlerinde Adana ve Batman'da duyulan sirenler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde alarm verildiği öne sürülürken, Batman Havalimanı çevresinde de sirenlerin çaldığı bildirildi. Siren seslerini duyan vatandaşlar yaşananlara anlam veremeyince çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

ADANA'DA PATLAMA MI OLDU? İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE NE OLDU?

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gökyüzünde hareket eden ve ardından imha edildiği iddia edilen bir cisme ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı. Paylaşımlarda söz konusu cismin füze olabileceği ileri sürüldü. Ancak bu iddialar resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından bölgedeki vatandaşlar büyük tedirginlik yaşarken, olayın nedenine ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, sirenlerin çalmasına ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin yapılacak resmi bilgilendirmeye çevrildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı

2 şehrimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Sirenlerle yataktan fırladılar
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı

İran savaşta yalnız değilmiş! Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimizde yepyeni bir stadyum yükseliyor

2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimize yepyeni bir stat geliyor
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar