Adana elektrik kesintisi! 31 Mart-1 Nisan Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Mart günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

Ceyhan:

01.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Soysalı Mahallesi ile 11005 ve 11003 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çukurova:

31.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 84200, 84201, 84202, 84203, 84204, 84205, 84206, 84208 numaralı sokaklar ile Çoban Yurtçu ve Dr. Sadık Ahmet caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

01.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mavi Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İmamoğlu:

31.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1327 Musulu, 1373, 1374 ve 1374/2 numaralı sokaklar ile Eğriçam Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

01.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1367 numaralı sokak ile Orta Eğriçam Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

01.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1287, 1303, 1305, 1306, 1308 ve 1315 numaralı sokaklar ile Ufacıkören Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1284, 1284/1, 1286, 1290, 1292, 1292/1, 1292/2, 1293, 1293/1, 1295, 1299, 1317 ve 1924/1 numaralı sokaklar ile Ufacıkören Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karataş:

31.03.2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kapı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

01.04.2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, İnneplihüyüğü, Kapı, Karagöçer, Sarımsak ve Tabur mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 27, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ve 108 numaralı sokaklar ile Orman Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seyhan:

31.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ramazanoğlu Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31.03.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 8004 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 35, 37, 38, 40 ve 54 numaralı sokaklar ile Çadır Kümesi 2, Özgür, Çiftlik Evleri, Menemencioğlu ve Köylüoğlu Küme Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 51105, 51107, 51196, 51208, 51212 ve 51218 numaralı sokaklar ile Güney Kıyıboyu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yüreğir:

01.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5076, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113 ve 5117 numaralı sokaklar ile 67/1, Beyaz Gelincik, Kanal ve Selahattin Eyyubi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31.03.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kasımalar, Kuburcular ve Akpınar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5970 numaralı sokak ile İnnaplı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.