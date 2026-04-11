Adana elektrik kesintisi! 11-12-13 Nisan Adana Seyhan, Ceyhan, Yüreğir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Nisan günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

Ceyhan

11 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle otoban bağlantı çevre yolu ile birlikte 209, 211, 212, 213, 214, 215, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 282 numaralı sokaklar ve A. Nihat Asya, Ahmet Kabaklı, Berendi, Fevzi Çakmak, Göktürk, Halide Edip Adıvar, İlhan Egemen Darendelioğlu, Necip Fazıl Kısakürek gibi birçok cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 10500 ile 10550 arasındaki numaralı sokaklar ile Çelikler ve Gümürdülü bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Camuzağılı, Akmasat, Üçdut, Yeşilova, Yörükler ve Çiftlik çevresindeki çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Seyhan

11 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 1011, 1020, 1023, 1021, 1017, 1019, 1022 ve 1001 numaralı sokaklar etkilenirken aynı gün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Şakirpaşa, Turhan Cemal Beriker ve Ova, Tekel, Uçak bölgeleri ile çok sayıda sokakta kesinti yapılacaktır. Ayrıca 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Yolgeçen ve çevresindeki bazı sokaklarda kısa süreli kesinti olacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 46051, 46065, 46067 ve 46235 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır. Aynı gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında 5000 ve 6000 serili sokaklar ile 13426 ve 13462 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Turhan Cemal Beriker ve Tekel çevresindeki bazı sokaklarda kesinti olacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Belediye, Demokrasi, Erdal İnönü, Zübeyde Hanım ve Özgürlük caddeleri ile bazı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün farklı saat aralıklarında 8000 serili sokaklarda da kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Abidin Dino ve çevresindeki bazı sokaklarda, ayrıca 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 56000 serili sokaklar ile Şehit Mehmet Özel ve Şehit Nasif Namlı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Yüreğir

11 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Afetevleri, Fatih, Kanuni ve Şehit Polis Serdar Kazar bölgelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Kayarlı, Savtlılar ve Şeyh Murat bölgeleri ile çevresindeki bazı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Girne, İncirlik, Sezai Karakoç ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan çevresinde bulunan çok sayıda sokakta elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün farklı saat aralıklarında Karataş, Akdeniz, Kardelen, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi bölgeleri ile çeşitli numaralı sokaklarda da kesintiler uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Huzur Mahallesi ve çevresindeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün 09.30 ile 14.00 saatleri arasında 1953 numaralı sokakta, ayrıca 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Kadife bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 1100 ve 1200 serili sokaklarda, ayrıca 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Ege Bağatur, Yaşar Doğu ve çevresindeki geniş bir alanda elektrik kesintisi olacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Süleyman Vahit ve çevresindeki çok sayıda sokakta, ayrıca Kozan ve Mustafa Kemal Paşa bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 09.30 ile 14.00 saatleri arasında Sezai Karakoç bölgesinde de kesinti yapılacaktır.