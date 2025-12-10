Haberler

Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Adana'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Adana ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Aralık günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Adana'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Aralık Adana su kesintisi saatleri...

Adana su kesintisi olan yerler yayınlandı. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Aralık günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Aralık Adana su kesintisi saatleri!

ADANA SU KESİNTİSİ 9 ARALIK

Güncel Adana su kesintileri için Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından e-Devlet'te paylaşıldı:

Kozan – Çanaklı Mahallesi:

Su kesintisi 09.12.2025 tarihinde saat 16:34'te başlamıştır. Tahmini bitiş tarihi 09.12.2025'tir. Açıklama belirtilmemiştir.

Yüreğir – Alihocalı Mahallesi:

Kesinti 09.12.2025 saat 08:32'de başlamıştır. Tahmini bitiş tarihi 09.12.2025'tir. Etkilenen diğer mahalleler: Danışment Mahallesi, Şeyhmurat Mahallesi ve Yukarıçıçekli Mahallesi'dir.

Tufanbeyli – İstiklal Mahallesi / Atatürk Caddesi:

Kesinti 08.12.2025 saat 12:34'te başlamış olup aynı gün 17:00'de tamamlanması planlanmaktadır. 300'lük boruya vana değişimi yapılmaktadır.

Ceyhan – Kuzucak Mahallesi / Kuzucak Sokak:

Kesinti 06.12.2025 saat 12:17'de başlamıştır. Tahmini bitiş saati 06.12.2025 saat 23:00'tür. Ana hatta kireçlenme nedeniyle tıkanıklık oluşmuştur.

Kozan – Bağlar Mahallesi:

Kesinti 22.11.2025 saat 08:57'de başlamış olup aynı gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Su dönüşümlü olarak verilmektedir.

Feke – Paşalı Mahallesi:

Kesinti 14.10.2025 saat 08:44'te başlamıştır ve aynı gün içinde bitmesi öngörülmektedir. Paşalı, merkez, Bahçeli, Paşalı Boz Güney, Kırkuşu, Hamzalı, İncirci, Tenkirli gibi birçok bölgede su yoktur. Su yetersizliği nedeniyle kaynak gözleri çok azalmıştır.

Kozan – Karacaoğlan Mahallesi:

Kesinti 16.09.2025 saat 17:36'da başlamıştır ve aynı gün içinde sona ermesi planlanmaktadır. Hacımirzalı–Ağlıboğaz–Türkeli bölgelerine su dönüşümlü verilmektedir.

Kozan – Gedikli Mahallesi:

Kesinti 02.09.2025 tarihinde yapılmıştır. Kütükler ve Gönecek mevkii dönüşümlü çalışmakta olup vanaların kapatılması nedeniyle susuzluk yaşanabilmektedir.

