Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı SON DAKİKA! (KADRO BRANŞ DAĞILIMI) Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamayla birlikte adalet teşkilatını güçlendirmeye yönelik geniş kapsamlı bir personel alım süreci resmen gündeme geldi. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Sürecin 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanırken, farklı kadro ve branşlarda istihdam sağlanacağı açıklandı. Peki, Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel başvurusu nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA!

Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesine göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen duyuruldu. Açıklamada, alımların adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, alımların yalnızca belirli bir meslek grubuyla sınırlı olmayacağı, geniş bir kadro yelpazesini kapsayacağı belirtildi. Bu kapsamda zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, icra kâtibi, hemşire, psikolog ve destek personeli gibi birçok farklı unvan için personel istihdam edileceği aktarıldı.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler sorusu, adaylar tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Başvuru şartlarının, ilan metni yayımlandığında netleşmesi bekleniyor.

Genel çerçevede sözleşmeli personel alımlarında şu kriterlerin yer alması öngörülmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmamak

İlgili kadro için belirlenen eğitim seviyesini taşımak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Bu şartların detayları, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi başvuru kılavuzunda kesinleşecektir.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımına kimler başvurabilir? sorusuna ilişkin olarak, farklı eğitim düzeylerinden mezun adayların başvuru yapabileceği ifade edilmektedir.

Alım yapılacak kadrolara göre;

Lise mezunları

Ön lisans mezunları

Lisans mezunları

başvuru yapabilecektir. Özellikle zabıt kâtibi, infaz koruma memuru ve büro personeli gibi kadrolar için farklı eğitim seviyeleri esas alınacaktır.

KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan kadro dağılımı şu şekilde duyurulmuştur:

5.259 zabıt kâtibi

4.508 infaz ve koruma memuru

1.300 destek personeli

1.041 mübaşir

900 icra kâtibi

524 koruma ve güvenlik görevlisi

410 psikolog

322 teknisyen

316 büro personeli

286 hemşire

90 sosyal çalışmacı

44 farklı unvanda çeşitli personel

Bu dağılım, adalet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapacak personel ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak planlanmıştır.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz resmi olarak ilan edilmemiştir. Bakanlık açıklamasında, alım sürecinin 2026 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda başvuru sürecinin ilan edilmesinin ardından adayların belirlenen süre içerisinde başvurularını yapmaları gerekecektir.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır sorusu da adayların en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır.

Başvuruların, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve Personel Genel Müdürlüğü duyuruları üzerinden elektronik ortamda yapılması beklenmektedir. Adayların:

e-Devlet sistemi üzerinden

Resmi başvuru ekranı aracılığıyla

başvuru işlemlerini tamamlamaları öngörülmektedir.

Başvuru kılavuzu yayımlandığında, adaylar tüm detaylara adım adım ulaşabilecektir.