Son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunu şaşırtacak bir itirafta bulundu. Gürlek, geçmişine dair dikkat çeken bir detayı paylaştı ve bir döneme damga vuran dizide rol aldığını açıkladı. Peki, Adalet Bakanı Akın Gürlek hangi dizide oynadı? Detaylar...

'GARSONLUK YAPTIM, DİZİLERDE OYNADIM'

YouTube'da Adem Metan'ın sunduğu programa konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişine dair pek bilinmeyen detayları kamuoyu ile paylaştı. Gürlek, program sırasında şunları söyledi:

"Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz."

EKMEK TEKNESİ DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Adalet Bakanı Akın Gürlek hangi dizide oynadı? sorusunun yanıtı, Gürlek'in kendi açıklamalarıyla netleşti: Ekmek Teknesi dizisinde kısa bir sahnede rol aldı. Dizinin kahvehane sahnesinde yer alan Gürlek, kalabalık içerisindeki küçük rolüyle hafızalarda kaldı.