Adalet Bakanı Akın Gürlek hangi dizide oynadı?

Adalet Bakanı Akın Gürlek hangi dizide oynadı?
Siyaset dünyasında sık sık gündeme gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı tartışmalarla dikkat çekti. Ancak Gürlek'in hayatı sadece siyasetten ibaret değil; gençlik yıllarında farklı sektörlerde çalıştığını ve kısa süreli televizyon deneyimleri olduğunu açıkladı. Peki, Adalet Bakanı Akın Gürlek hangi dizide oynadı? Detaylar haberimizde.

Son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunu şaşırtacak bir itirafta bulundu. Gürlek, geçmişine dair dikkat çeken bir detayı paylaştı ve bir döneme damga vuran dizide rol aldığını açıkladı.

'GARSONLUK YAPTIM, DİZİLERDE OYNADIM'

YouTube'da Adem Metan'ın sunduğu programa konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişine dair pek bilinmeyen detayları kamuoyu ile paylaştı. Gürlek, program sırasında şunları söyledi:

"Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek hangi dizide oynadı?

EKMEK TEKNESİ DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Adalet Bakanı Akın Gürlek hangi dizide oynadı? sorusunun yanıtı, Gürlek'in kendi açıklamalarıyla netleşti: Ekmek Teknesi dizisinde kısa bir sahnede rol aldı. Dizinin kahvehane sahnesinde yer alan Gürlek, kalabalık içerisindeki küçük rolüyle hafızalarda kaldı.

