Abdullah Sert kimdir, eşi kimdir? Abdullah Sert'in eşi Zehra Sert neden öldü? Abdullah Sert’in eşi Zehra Sert, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Bursa-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, Zehra Sert ve Abdullah Sert’in bulunduğu otomobile arkadan gelen aracın çarptığı belirtildi.

ABDULLAH SERT KİMDİR?

Abdullah Sert, 1948 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tavşanlı’da tamamlayan Sert, lise eğitimini Balıkesir İmam Hatip Lisesi’nde aldı. 1966 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne başlayan Abdullah Sert, 1970 yılında buradan mezun oldu.

Meslek hayatında farklı görevler üstlenen Abdullah Sert, Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul teşkilatında merkez vaizi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde din dersi öğretmenliği de yapan Sert, 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve avukatlık stajını tamamladı.

ABDULLAH SERT'İN EŞİ KİMDİR?

Abdullah Sert'in eşi, haberlerde Zehra Sert olarak yer aldı. Zehra Sert'in özel yaşamı, yaşı ve mesleği hakkında kamuya açık güvenilir kaynaklarda ayrıntılı biyografik bilgi bulunmuyor.

ABDULLAH SERT'İN EŞİ ZEHRA SERT NEDEN ÖLDÜ?

Zehra Sert, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Verilen bilgilere göre Abdullah Sert ile Zehra Sert'in bulunduğu otomobile seyir halindeki bir kamyonet arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada Zehra Sert olay yerinde yaşamını yitirdi. Abdullah Sert'in ise kazadan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın oluş şekline ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Zehra Sert'in ölüm nedeni konusunda mevcut bilgilere göre trafik kazasında aldığı yaralar gösteriliyor. Bunun dışında, kamuya açık güvenilir kaynaklarda Zehra Sert'in ölümüne ilişkin farklı veya ek bir tıbbi neden açıklanmış değil.