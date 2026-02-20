Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan son atamalar, Türkiye'nin idari ve yargı yapısında dikkat çeken değişiklikleri beraberinde getirdi. Kararların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündemine gelen en önemli isimlerden biri de Abdullah Aydoğdu oldu. Peki, Abdullah Aydoğdu kimdir? Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ ADALET BAKAN YARDIMCISI ABDULLAH AYDOĞDU KİMDİR?

Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu, meslek hayatını büyük ölçüde idare hukuku alanında sürdürmüş bir hukukçudur. İdari yargı sisteminde çeşitli görevlerde bulunmuş, özellikle İdare Mahkemesi Başkanlığı göreviyle dikkat çekmiştir.

İdare hukuku; kamu kurumlarının işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen bir alan olması nedeniyle, bu alanda görev yapan yargı mensupları kamu yönetimi açısından kritik sorumluluklar üstlenmektedir. Aydoğdu'nun bu alandaki tecrübesi, kamu idaresi ile yargı arasındaki dengeyi yakından bilen bir isim olduğunu göstermektedir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanması, kariyerindeki en üst düzey idari görev olarak kayıtlara geçti.

ABDULLAH AYDOĞDU KAÇ YAŞINDA?

Abdullah Aydoğdu'nun yaşıyla ilgili resmi kaynaklarda kamuoyuna açık net bir bilgi yer almamaktadır. Ancak uzun yıllara dayanan idari yargı kariyeri ve İdare Mahkemesi Başkanlığı görevi göz önünde bulundurulduğunda, mesleki kıdemi yüksek ve deneyimli bir hukukçu olduğu değerlendirilmektedir.

ABDULLAH AYDOĞDU NERELİ?

Kararname sonrası yayımlanan bilgilerde Abdullah Aydoğdu'nun Elazığlı olduğu belirtilmiştir. Elazığ kökenli olan Aydoğdu'nun, memleketiyle ilgili bilgiler özellikle bölgesel basında da geniş yer bulmuştur.