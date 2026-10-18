Abdullah Avcı ikinci kez milli takımın başına mı geçiyor? Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyon yapan hoca kimdir, kaç yaşında?

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ekim'de A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı. Federasyonun açıklamasında bir neden yoktu, yalnız "devam etmeme kararı" alındığı bildirildi. Yerine kimin geleceği o günden beri belli değil ve bu hafta en sık anılan isim Abdullah Avcı oldu.

ARDA TURAN'DAN SONRA SIRA AVCI'DA MI?

Milliyet'in Sabah'a dayandırdığı habere göre federasyon ilk olarak Arda Turan'ın kapısını çaldı. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Turan, kulübünden şimdilik ayrılamayacağını iletti. Bunun üzerine federasyonun Avcı ile ilgilendiği yazıldı. Masada bir seçenek daha var: Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba. Aybaba'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'daki Fransa maçlarında takımın başına geçici olarak geçmesi konuşulan planlar arasında.

AVCI NE DEDİ?

Avcı, 13 Ekim akşamı Galatasaray ile Barcelona'nın RAMS Park'taki maçını izlemeye geldi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. NTV Spor'un aktardığına göre adının milli takımla anılmasından mutlu olduğunu, milli takımın kendisi için çok özel bir yer olduğunu söyledi. Bir görüşme yapıldığını ise doğrulamadı: "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." Trabzonspor'dan ayrıldığından beri gelen teklifleri geri çevirdiğini, şimdilik süreci beklemenin en doğrusu olduğunu da söyledi.

ABDULLAH AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Abdullah Avcı, Trabzonspor'u 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonu yapan teknik direktör. 31 Temmuz 1963'te İstanbul'da doğdu, 63 yaşında. 2011-2013 arasında A Milli Takım'ı da çalıştırdı. Ağustos 2024'ten beri bir kulüpte görevi yok.

VEFA'DA BAŞLAYAN FUTBOLCULUK

Futbola 1979'da Vefa'nın gençlerinde forvet olarak başladı. Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve İstanbulspor formalarını giydi. Bloomberg HT'nin 2011 tarihli haberine göre yaklaşık 20 yıl süren futbol hayatını 1999'da bitirdi.

U17 ŞAMPİYONLUĞU VE İLK MİLLİ TAKIM DÖNEMİ

Antrenörlüğe 1999'da İstanbulspor'da yardımcı olarak başladı; 1999-2000 sezonunun son maçlarında takımı Aykut Kocaman'la birlikte yönetti. 2004'te Galatasaray'ın altyapısına geçti, aynı yılın ekim ayında U17 Milli Takımı'nın başına getirildi. Bu takım 2005'te Avrupa şampiyonu oldu ve aynı yıl Dünya Şampiyonası'nı dördüncü bitirdi.

2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a gitti, ilk sezonunda takımı Süper Lig'e çıkardı. Federasyon 18 Kasım 2011'de Guus Hiddink'in yerine Avcı ile anlaştığını duyurdu; sözleşme 2015'e kadardı. Avcı, 20 Ağustos 2013'te istifa etti.

TRABZONSPOR'DA 38 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Milli takımdan sonra 2014'te yeniden Başakşehir'in başına geçti ve 2019'a kadar kaldı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ı çalıştırdı. En büyük başarısını Trabzonspor'da yaşadı. Bordo-mavili takım 2021-22 sezonunda, ligin bitmesine üç hafta kala Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta şampiyonluğu garantiledi. Cumhuriyet'in haberine göre bu, kulübün 1983-84 sezonundan sonraki ilk lig şampiyonluğuydu.

Avcı, 7 Mart 2023'te istifa ederek ayrıldı, aynı yıl yeniden göreve geldi. DHA'nın aktardığına göre iki dönemde 161 maçta 90 galibiyet, 36 beraberlik ve 35 yenilgi aldı; bir Süper Lig ve iki Süper Kupa kazandı. Kulüp, 31 Ağustos 2024'te Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.