Abdülkerim Bardakcı neden yok? Abdülkerim Bardakcı Konyaspor maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemiyor. Milli savunmacı, Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan arbedede kırmızı kart görmüştü. Bardakcı’nın sakatlığı bulunmuyor. İşte Abdülkerim Bardakcı’nın durumuna dair bilinenler.

ABDÜLKERİM BARDAKCI NEDEN YOK?

Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçının kadrosunda yer almıyor. Milli oyuncunun forma giyememesinin nedeni, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI MI?

Evet. Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan arbedede Fenerbahçeli Archie Brown ile birlikte kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Bardakcı, Konyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakıyor.

PFDK’YA SEVK EDİLDİ Mİ?

Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’un derbideki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyordu. Kurulun vereceği karar, Bardakcı’nın kaç maç ceza alacağını ve Süper Lig’de ne zaman sahalara döneceğini belirleyecek. Kırmızı kart cezası Süper Lig maçlarını etkilerken, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında Bardakcı’nın forma giymesine engel bulunmuyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKAT MI?

Hayır. Abdülkerim Bardakcı’nın sakatlığı bulunmuyor. Oyuncunun Konyaspor maçında forma giyememesi yalnızca cezasından kaynaklanıyor.

STUTTGART MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Abdülkerim Bardakcı’nın aldığı kırmızı kart yalnızca yurt içi müsabakalarda geçerli olduğu için milli savunmacının, Galatasaray’ın 3 Kasım Salı günü RAMS Park’ta Stuttgart ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesine engel bir durum bulunmuyor.

GALATASARAY’DA KADRO DURUMU

Galatasaray’da ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen maç günü kafileye katıldı ve Nijeryalı golcünün ilk 11’de başlaması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Galatasaray maçı bu akşam, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlanacağı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.