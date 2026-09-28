Abdülkerim Bardakcı neden yok, Abdülkerim Bardakcı sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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A Milli Takım'ın kritik mücadelesi öncesinde Abdülkerim Bardakcı'nın ilk 11'de yer almaması taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. Milli savunmacının sakatlık mı yaşadığı, cezalı mı olduğu yoksa teknik bir tercih nedeniyle mi yedek kulübesinde kaldığı sosyal medyada sıkça sorgulanıyor. Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu ve maç kadrosundaki yeri haberimizin devamında...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak ekrana gelecek mücadele, Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverler tarafından ücretsiz izlenebilecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milli Takım'ın İtalya karşısındaki mücadelesi, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde önemli bir sınava çıkacak. Yayın saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı futbolseverlerin maç öncesinde güncel bilgileri takip etmesi önem taşıyor.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ GÜN?

Heyecan dolu karşılaşma, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü, yani bugün oynanacak. Hafta başında oynanacak mücadele, milli takım taraftarları için akşam saatlerini futbol şölenine dönüştürecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - İtalya maçına Bursa ev sahipliği yapacak. Mücadele, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Milli Takım'ın Bursa'da oynayacağı maçta tribünlerin dolması ve ay-yıldızlı ekibe büyük destek verilmesi bekleniyor.

ATV HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Maçı ATV'den izlemek isteyen futbolseverler, kullandıkları yayın platformuna göre farklı kanal numaralarından yayına ulaşabilecek. ATV, Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanaldan, Tivibu, Turkcell TV+ ve Kablo TV'de ise 24. kanaldan izlenebiliyor. Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI İNTERNETTEN CANLI İZLENİR Mİ?

Televizyon başında olamayacak futbolseverler, maçı ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edebilecek. Ancak yoğun izleyici trafiği nedeniyle internet yayınlarında zaman zaman donma veya kesintiler yaşanabileceği unutulmamalı.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI YAYIN BİLGİLERİ ÖZET

Karşılaşma: Türkiye - İtalya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 28 Eylül 2026 Pazartesi

Saat: 21.45

Stadyum: Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

Yayın: ATV

ABDÜLKERİM BARDAKCI NEDEN YOK?

Abdülkerim Bardakcı, Türkiye - İtalya maçında ilk 11'de yer almadı ancak maç kadrosunda bulunuyor. Milli savunmacı, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın İtalya karşısında farklı bir savunma tercihiyle sahaya çıkmaya karar vermesi, Abdülkerim'in kulübede kalmasına neden oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKAT MI?

Maç kadrosunda yer alan Abdülkerim Bardakcı'nın oynayamayacak durumda olduğu yönünde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yedekler arasında yer alan milli stoper, teknik heyetin ihtiyaç duyması halinde karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın İtalya maçında cezalı olduğu gibi bir durum söz konusu değil. Oyuncu, maç kadrosuna dahil edildiği için karşılaşmada forma giyebilecek durumda bulunuyor. İlk 11'de yer almaması tamamen teknik bir tercihten kaynaklanıyor.

MONTELLA'NIN SAVUNMA TERCİHİ

Vincenzo Montella, İtalya karşısında savunmanın merkezinde farklı isimlere görev verdi. Milli Takım'ın ilk 11'inde stoper hattında Merih Demiral ve Ozan Kabak yer alırken, Abdülkerim Bardakcı maça kulübede başlayacak. İtalyan teknik adamın rakibin oyun yapısına göre şekillendirdiği bu tercih, futbolseverler arasında da tartışma konusu oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI OYUNA GİRECEK Mİ?

Tecrübeli savunmacının karşılaşmada forma giyip giymeyeceği, maçın gidişatına bağlı olacak. Skoru korumak ya da savunmayı güçlendirmek gibi ihtiyaçlar doğması halinde Montella'nın Abdülkerim'i oyuna alması bekleniyor. Hava toplarındaki etkinliği ve liderlik özellikleriyle öne çıkan oyuncu, kulübeden gelecek önemli bir alternatif olarak görülüyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Konyaspor'da başlayan stoper, burada gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Abdülkerim, Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza attı ve A Milli Takım'ın da istikrarlı isimleri arasına girdi.