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Galatasaray'ın savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, futbol kariyeri ve özel hayatıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen tecrübeli stoperin doğum yeri, yaşı, eşi, kariyerinde oynadığı takımlar ve güncel piyasa değeri merak ediliyor. Peki, Abdülkerim Bardakcı kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim ve hangi takımlarda oynadı?

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde dünyaya geldi. Stoper mevkisinde görev yapan futbolcu, Galatasaray'da 42 numaralı formayı giyiyor. A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Bardakcı, profesyonel kariyerine Konyaspor'da başladı.

Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısına geçti. Kariyerinin farklı dönemlerinde kiralık olarak çeşitli takımlarda görev alan futbolcu, 2022 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KAÇ YAŞINDA?

7 Eylül 1994 doğumlu olan Abdülkerim Bardakcı, 2026 itibarıyla 32 yaşındadır.

ABDÜLKERİM BARDAKCI NERELİ?

Abdülkerim Bardakcı, Konya'nın Meram ilçesinde doğdu. Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankasında da doğum yeri Meram olarak kayıtlıdır. Futbola ise Zonguldakspor altyapısında başladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN EŞİ KİM?

Abdülkerim Bardakcı, Zara Bardakcı ile 2023 yılında evlendi. Çiftin Alara adında bir kız çocuğu bulunuyor. Futbolcu, eşi ve kızıyla birlikte zaman zaman kamuoyunun karşısına çıkıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor altyapısına geçtikten sonra profesyonel kariyerine adım attı. Konyaspor'un yanı sıra farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen futbolcunun kariyerinde yer alan takımlar şöyle:

Konyaspor: Profesyonel kariyerinin önemli bölümünü geçirdiği kulüp.

Anadolu Selçukluspor: Konyaspor'dan kiralık olarak forma giydi.

Adana Demirspor: 2014-2015 sezonunda kiralık oynadı.

Samsunspor: 2017-2018 döneminde kiralık olarak görev yaptı.

Giresunspor: 2018 yılında kiralık forma giydi.

Denizlispor: 2018-2019 sezonunda kiralık oynadı.

Altay: 2019-2020 sezonunda kiralık olarak görev aldı.

Galatasaray : 2022 yılında transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda forma giymeye devam ediyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Abdülkerim Bardakcı'nın piyasa değeri, futbolcuların performansları ve transfer piyasasındaki değerlendirmelere göre değişiklik gösterebiliyor. Sofascore ve Mackolik gibi futbol veri platformlarında oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Bu tutar tahmini piyasa değeridir; resmî bonservis bedeli anlamına gelmez.

ABDÜLKERİM BARDAKCI HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Abdülkerim Bardakcı, savunmanın merkezinde stoper olarak görev yapıyor. Sol ayağını kullanan futbolcu, Galatasaray'da 42 numaralı formayı giyiyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI GALATASARAY'A NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Abdülkerim Bardakcı, 2022-2023 sezonu öncesinde Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında görev almaya başlayan futbolcu, 2026-2027 sezonunda da Galatasaray kadrosunda yer alıyor.