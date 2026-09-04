Abdülkadir Emin Önen kimdir? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen kaç yaşında, nereli?

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen, siyasi ve diplomatik kariyeriyle araştırılan isimler arasında yer alıyor. 1976 doğumlu olan Önen, 2026 itibarıyla 50 yaşında. Şanlıurfa milletvekili olarak daha önce 23. ve 24. dönemlerde de görev yapan Önen, Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği görevini de üstlendi. Peki, Abdülkadir Emin Önen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Abdülkadir Emin Önen hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilen ayrıntılar...

ABDÜLKADİR EMİN ÖNEN KİMDİR?

Abdülkadir Emin Önen, 15 Mart 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Türk diplomat ve siyasetçidir. İstanbul Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Önen, aynı üniversitede Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Ak Parti'den 23. ve 24. dönemlerde Şanlıurfa milletvekili seçilen Önen, 28. dönemde de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmaktadır.

ABDÜLKADİR EMİN ÖNEN KAÇ YAŞINDA?

Abdülkadir Emin Önen, 15 Mart 1976 doğumludur. 4 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 50 yaşındadır.

ABDÜLKADİR EMİN ÖNEN NERELİ?

Abdülkadir Emin Önen, Ankara'da doğmuştur. Ailesi Şanlıurfa ile bağlantılı olan Önen, siyasi kariyerini Şanlıurfa milletvekili olarak sürdürmüştür. TBMM kayıtlarında doğum yeri Ankara, doğum yılı ise 1976 olarak yer almaktadır.

ABDÜLKADİR EMİN ÖNEN'İN KARİYERİ

Abdülkadir Emin Önen, siyasi kariyerinin yanı sıra diplomat olarak da görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev alan Önen, 2018-2023 yılları arasında Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi oldu. Daha önce 23. ve 24. dönemlerde Şanlıurfa milletvekili seçilen Önen, 28. dönemde yeniden Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Meclis'te Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliği ve Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. İngilizceyi çok iyi, Çinceyi ise iyi düzeyde bilmektedir.