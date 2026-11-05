ABD seçim sonuçları 2026, Kongre'deki siyasi dengeleri değiştirdi. 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratlar, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin elindeki çoğunluğu kazandı. Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde de önemli başarılar elde eden Demokratların Senato'daki sandalye sayısı 54'e ulaştı. Peki, ABD seçimini kim kazandı? Amerika yeni başkan kim oldu, Trump kaybetti mi? ABD seçim sonuçları 2026! Detaylar...

ABD SEÇİMİNİ KİM KAZANDI 2026?

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılan ara seçimlerde Demokrat Parti, Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etti. Associated Press ve Reuters'ın aktardığı sonuçlara göre Demokratlar, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin kontrolünü sona erdirdi.

Demokrat adaylar, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyalet ve seçim bölgelerinde de kazanımlar elde etti. Senato yarışlarında Kansas, Iowa, Texas, Ohio, Maine, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'da Cumhuriyetçilerin elindeki koltuklar Demokratlara geçti. Böylece Demokratlar, Senato'da 54 sandalyeye ulaşarak çoğunluk için gereken 51 sandalyelik eşiği aştı.

Temsilciler Meclisi'nde de 218 sandalyelik çoğunluk sınırını geçen Demokratlar, Kongre'nin her iki kanadında kontrolü sağladı. Ancak Mississippi ve Alaska'daki Senato yarışlarında sayım ve sonuç süreci devam ediyor. Bu nedenle kesin sandalye dağılımı, kalan yarışların sonuçlanması ve resmi onay süreçleriyle netleşecek.

TRUMP SEÇİMİ KAYBETTİ Mİ?

2026 ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi, Donald Trump yönetimi açısından önemli bir siyasi yenilgi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu sonuç, Trump'ın başkanlık görevini kaybettiği anlamına gelmiyor.

Ara seçimlerde ABD başkanı değil, Kongre üyeleri ve eyaletlerdeki bazı yöneticiler belirleniyor. Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi, Trump'ın başkanlık görevini sona erdirmiyor. Bununla birlikte yeni Kongre döneminde Demokratlar, Trump yönetiminin yasa teklifleri ve atamaları üzerinde daha fazla söz sahibi olacak.

AMERİKA'NIN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

2026 ABD seçimlerinde yeni başkan belirlenmedi. Seçimler başkanlık seçimi değil, ara seçim olduğu için Donald Trump görevine devam ediyor. ABD'de bir sonraki başkanlık seçiminin 2028 yılında yapılması bekleniyor. Dolayısıyla 2026 seçim sonuçları, başkanlık makamını değil Kongre'deki çoğunluğu değiştirdi.