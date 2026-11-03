ABD seçim sonuçları (CANLI TAKİP) Amerika seçimlerinde kim önde, son durum ne?

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ABD'de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ortasında gerçekleştirilen ara seçimlerde oy verme işlemi başladı. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluk mücadelesinin yakından takip edildiği seçimlerde, sonuçların Trump yönetiminin Kongre'deki gücünü doğrudan etkilemesi bekleniyor. Peki, ABD seçimlerinde kim önde, Cumhuriyetçiler mi Demokratlar mı? Amerika seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE, CUMHURİYETÇİLER Mİ DEMOKRATLAR MI?

ABD ara seçimlerinde henüz resmi sonuçlar açıklanmadı. 3 Kasım 2026 itibarıyla oy verme işlemi ülke genelinde devam ediyor. Sandıkların eyaletlere göre farklı saatlerde kapanması nedeniyle ilk sonuçların akşam saatlerinden itibaren gelmesi bekleniyor.

Seçim öncesinde yayımlanan anketler, Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato yarışında avantajlı olduğunu gösteriyor. Ancak bu tablo kesin seçim sonucu anlamına gelmiyor. Özellikle başa baş geçen eyaletlerdeki yarışların Kongre'deki çoğunluğu belirlemesi bekleniyor.

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM NE? CANLI SONUÇLAR

ABD'de 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen ara seçimlerde şu ana kadar kesinleşmiş bir sandalye dağılımı bulunmuyor. Uluslararası haber kuruluşlarının canlı sonuç ekranlarında da yarışların henüz sonuçlanmadığı görülüyor.

Seçimlerde Kongre'nin iki kanadı için toplam 470 sandalye yeniden belirlenecek. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin ise 35'i seçim kapsamında olacak.

Temsilciler Meclisi: Çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor.

Senato: 100 sandalyeli mecliste çoğunluk eşiği 51 sandalye.

Seçim tarihi: 3 Kasım 2026 Salı.

Göreve başlama tarihi: 3 Ocak 2027.

Canlı sonuçlar için: The Guardian ABD seçim sonuçları ·

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE SON DURUM NASIL?

ABD Temsilciler Meclisi'nde mevcut çoğunluk Cumhuriyetçilerin elinde bulunuyor. 435 üyeli Meclis'te 218 sandalyeye ulaşan parti çoğunluğu elde ediyor. Seçimlerde bütün sandalyelerin yeniden belirlenmesi, Demokratlara Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Meclis'i kazanma fırsatı veriyor.

Seçim öncesi tahminlerde Demokratlar öne çıkıyor. RealClearPolitics tarafından derlenen anket ortalamalarına ilişkin paylaşılan tabloda Demokratların 227, Cumhuriyetçilerin ise 180 sandalye kazanabileceği öngörülüyor. Ancak yarışın başa baş sürdüğü bölgelerdeki sonuçlar, bu tahminlerin değişmesine neden olabilir.

SENATO SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler 53 üyeyle çoğunluğu elinde bulundururken Demokratlar ve onlarla birlikte hareket eden bağımsız senatörler 47 sandalyelik bir blok oluşturuyor.

2026 ara seçimlerinde Senato'nun 35 sandalyesi için yarışılıyor. Demokratların Senato'da kontrolü ele geçirebilmesi için mevcut sandalye dağılımına göre net 4 sandalye kazanması gerekiyor.

Seçim öncesi anketlerde Demokratlar bazı kritik eyaletlerde avantajlı görünse de Cumhuriyetçilerin yarıştığı eyaletlerdeki sonuçlar belirleyici olacak. Senato'da 50-50 eşitlik oluşması halinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu Cumhuriyetçilere çoğunluğu sağlayabilecek.

TRUMP'TAN SEÇİM GÜNÜ İSRAİL AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde oy verme işlemi sürerken İsrail'e sağlanan yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri desteğin yıl sonunda durdurulacağını açıkladı.

Fox News'in Fox and Friends programına konuşan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti. İsrail'in artık ABD'nin mali yardımına ihtiyaç duymadığını savunan Trump, ihtiyaç duyulması halinde ülkeye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Trump ayrıca İsrail'in ABD'den silah satın almaya devam edebileceğini ifade etti.