ABD neden alarm verdi, ABD'de uçuşlar neden durdu? Amerika'da ne oluyor?

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ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sorunun nedeninin araştırıldığını açıkladı. Ülke genelinde tüm kalkışların durdurulması, 11 Eylül saldırılarından bu yana yaşanan en büyük havacılık krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE UÇUŞLAR NEDEN DURDU?

ABD'de uçuşlar, hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim ve frekans sorunu nedeniyle durduruldu. FAA, ülke genelindeki tüm havalimanlarından kalkışları "olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçesiyle" durdurduğunu açıkladı. Uçakların yeni bir duyuruya kadar yerde bekletileceği bildirildi.

ABD ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy yaptığı açıklamada, "Tüm hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ülke genelinde tüm uçuşlar durduruldu. Sorunun sebebini araştırıyoruz" dedi. Duffy, FAA teknisyenlerinin sorunu çözmek için çalıştığını belirtti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞMADIK"

Bir FAA yetkilisi de "Hava trafik kontrol merkezlerinde frekans kesintileri yaşanıyor. Havadaki uçaklar, kesintiden etkilenmeyen en yakın merkezlere yönlendiriliyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık" açıklamasını yaptı.

HAVADA KAÇ UÇAK VARDI?

Kalkışların durdurulduğu sırada ABD'deki havalimanlarına inmek üzere havada yaklaşık 3 bin 100 uçak bulunuyordu. Hava trafik kontrolörlerinin havadaki uçakları yönetmeye devam ettiği bildirildi. ABD'ye gelecek uluslararası uçuşlar ise ayrıca değerlendirilecek.

KAÇ UÇUŞ İPTAL EDİLDİ?

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre kalkışların durdurulmasının ardından ABD'de yaklaşık 7 bin uçuş ertelendi ya da iptal edildi. New York başta olmak üzere birçok büyük havalimanında çok sayıda uçak yerde bekletiliyor.

SİBER SALDIRI MI?

Sorunun nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. CNN'in güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklanmadığı belirtildi. Ancak resmi makamlardan bu konuda kesin bir açıklama gelmedi.

11 EYLÜL'DEN BU YANA İKİNCİ KEZ

ABD'de ülke genelindeki tüm uçak kalkışları, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ikinci kez durduruldu. Bir önceki benzer olay 2023 yılında yaşanmıştı. O dönemde pilotların uçuş güvenliği için kullandığı NOTAM sistemindeki arıza nedeniyle ülke genelinde kalkışlar durdurulmuştu.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Haberlere göre kısıtlamanın 6 saatten uzun sürebileceği ve ABD Doğu saatiyle 23.00'e, yani Türkiye saatiyle 14 Kasım sabahı 07.00'ye kadar devam edebileceği belirtiliyor.