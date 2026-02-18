ABD İran SON DURUM! ABD İran'a saldıracak mı?

ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı iddialar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Amerikan basınında yer alan haberde, askeri hazırlıkların hız kazandığı ve kapsamlı bir operasyon ihtimalinin masada olduğu belirtildi.

ABD İRAN SON DAKİKA

Amerikan Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD'nin Orta Doğu'da İran ile büyük bir savaşa çoğu Amerikalının düşündüğünden daha yakın olduğu savunuldu. Haberde, askeri operasyonun çok yakında başlayabileceği ileri sürülürken, bunun haftalarca sürebilecek tam teşekküllü bir saldırı olabileceği iddiasına yer verildi. Söz konusu operasyonun kapsamlı ve geniş ölçekli bir askeri planlama çerçevesinde değerlendirildiği aktarıldı.

Haberde yer alan bilgilere göre, 150'den fazla ABD askeri kargo seferi Orta Doğu'ya silah sistemleri ve mühimmat taşıdı. Ayrıca yalnızca son 24 saat içinde F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağının daha bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi. Askeri hareketliliğin boyutuna dikkat çekilen haberde, sevkiyatın kısa sürede yoğunlaştığı kaydedildi.

ABD İRAN'A SALDIRACAK MI?

Haberde, olası saldırının ortak ABD-İsrail harekâtı şeklinde gerçekleşebileceği iddia edildi. İki İsrailli yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, İsrail hükümeti İran'da rejim değişikliği ile nükleer ve füze programlarının hedef alınmasını savunuyor ve günler içinde bir savaş senaryosu için hazırlık yapıyor. İsrail tarafının askeri seçenek üzerinde durduğu ve planlamaların hızlandığı aktarıldı.

Bazı ABD kaynaklarının ise saldırı öncesinde Washington yönetiminin daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceği görüşünü dile getirdiği belirtildi. Trump'ın ismi paylaşılmayan bir danışmanının, gelecek birkaç haftada saldırı ihtimalinin yüzde 90 olduğu yönündeki değerlendirmesi de haberde yer aldı. Haberde, askeri ve siyasi temasların sürdüğü bilgisine yer verildi.