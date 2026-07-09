ABD İran SON DAKİKA! ABD İran savaşı yeniden mi başladı, son durum ne?

Hürmüz Boğazı'nda art arda yaşanan petrol tankeri saldırılarının ardından Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hava operasyonları başlatması ve İran'ın buna füze ile insansız hava araçlarıyla karşılık verdiğini açıklaması, bölgedeki gelişmeleri uluslararası gündemin ilk sıralarına taşıdı. Peki, ABD İran savaşı yeniden mi başladı, son durum ne? Detaylar...

ABD İRAN SON DAKİKA!

Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerine düzenlenen saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, salı günü düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 60'tan fazla küçük tekne dahil olmak üzere toplam 80'in üzerinde hedefin vurulduğu bildirildi.

CENTCOM açıklamasına göre operasyonlarda yalnızca deniz unsurları değil, füze fırlatma mevzileri, hava savunma sistemleri ile komuta merkezleri de hedef alındı. Ancak vurulan noktaların konumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ABD tarafından yapılan açıklamada operasyonların, uluslararası su yolunda ticari taşımacılığı hedef alan saldırılara karşılık gerçekleştirildiği ve bu tür eylemlere ağır bedeller ödetilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

İran devlet medyası ise Keşm Adası, Bender Abbas ve Sirik bölgelerinin saldırılarda hedef alındığını duyurdu. Açıklamalarda şarapnel parçaları nedeniyle yaralananların bulunduğu belirtilirken, üç petrol tankerine yönelik saldırıların sorumluluğu İran tarafından doğrudan üstlenilmedi.

ABD İRAN SAVAŞI YENİDEN Mİ BAŞLADI?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 Amerikan askeri tesisini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Washington yönetiminin attığı adımların geçen ay taraflar arasında imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptının ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İran'ın ulusal çıkarlarını korumak amacıyla kararlı adımlar atacağı ifade edildi.

Askeri operasyon öncesinde ABD Hazine Bakanlığı da dikkat çeken bir karar aldı. Geçen ay Washington ile Tahran arasında imzalanan mutabakat kapsamında İran'a yönelik petrol yaptırımlarını geçici olarak kaldıran yaptırım muafiyeti iptal edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, bu kararın ABD hükümetinin güvenilir olmadığı yönündeki görüşlerini güçlendirdiğini ve kötü niyet göstergesi olduğunu savundu.

ABD İRAN SAVAŞINDA SON DURUM NE?

Bölgedeki gelişmeler yalnızca ABD ve İran ile sınırlı kalmadı. Katar ve Suudi Arabistan da Hürmüz Boğazı çevresinde kendi ülkelerine ait petrol tankerlerinin saldırıya uğradığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "Al-Rekayyat" isimli Katar tankerine yönelik saldırıdan İran'ı tamamen sorumlu tuttuklarını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Wadyan" isimli Suudi tankerinin Hürmüz Boğazı'nı geçişi sırasında İran tarafından hedef alındığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Katar'ın suçlamalarının iyi komşuluk ilişkileri ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Bekayi açıklamasında, İran ile koordineli rotaları kullanmayan veya gemi takip sistemlerini kapatan ticari gemilerin çarpışma riskiyle karşı karşıya kaldığını, bunun da boğazdaki güvenli geçiş çabalarını olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Öte yandan Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin motor odasına isabet eden tanımlanamayan bir mermi nedeniyle yangın çıktığını açıkladı.

UKMTO tarafından paylaşılan bilgilere göre salı günü yaşanan iki ayrı olayda ise bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken vurulmasına rağmen seyrine devam etti. Bir diğer tankerin ise hafif yapısal hasar aldığı bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD, İran, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları tarafından peş peşe resmi açıklamalar yapılırken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.