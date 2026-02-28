ABD İran SON DAKİKA! ABD İran savaşı başladı mı, son durum nedir?

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığını duyurduğu operasyon Orta Doğu'da geniş çaplı bir askeri hareketliliğe yol açtı. İran ise saldırılara füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiğini açıkladı.

ABD İRAN SON DAKİKA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. İsrail ordusu, sivillerden en yakın sığınağı tespit etmelerini ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını isterken, sabah saat 08.14 itibarıyla ülke genelinde sirenler çaldı ve cep telefonlarına acil durum uyarıları gönderildi. Tahran'da ve İran'ın Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde çok sayıda patlama meydana geldiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü açıklamada İran'a yönelik büyük bir operasyon yürütüldüğünü söyledi. Trump, operasyonun amacının İran rejiminin ABD'ye, yurt dışındaki askeri birliklere ve müttefiklere yönelik tehditlerini ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, daha önce düzenlenen operasyonlarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerin vurulduğunu belirtti ve İran silahlı unsurlarına silah bırakmaları çağrısında bulundu.

ABD İRAN SAVAŞI BAŞLADI MI?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak işgal altındaki topraklara yönelik geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırılarının başlatıldığını açıkladı. İran basını, İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarının başladığını duyururken, İsrail ordusu da İran'dan yeni füze atışları tespit edildiğini ve bunları engellemeye çalıştıklarını bildirdi. Golan Tepeleri, Celile ve Karmel bölgelerinde alarm sistemleri devreye girdi.

İran ayrıca bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını duyurdu. Tesnim Haber Ajansı, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerinin İran füzeleri tarafından vurulduğunu aktardı. Bahreyn'de ABD Beşinci Filosu'nun bulunduğu üs hedef alınırken, Katar hava savunma sistemleri bir füzeyi düşürdüğünü açıkladı. BAE Savunma Bakanlığı ise İran'dan fırlatılan balistik füzelerin etkisiz hale getirildiğini, ancak Abu Dabi'de meskun mahalle düşen bir füze nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD İRAN'DAN NE İSTİYOR?

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineleyerek Washington'un temel politikasının bu yönde olduğunu açıkladı. İran'ın ABD askerlerine, deniz ve ticari gemilere ve uluslararası limanlara yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini savunan Trump, bu saldırıların artık kabul edilmeyeceğini söyledi. İran Devrim Muhafızları ve güvenlik güçlerine silah bırakmaları halinde dokunulmazlık elde edeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise operasyonun "Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak adlandırıldığını açıkladı ve İran'daki rejimin oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını ifade etti. Netanyahu, İran halkına seslenerek ülkede yönetimin değişmesi gerektiğini dile getirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise saldırıların müzakere sürecinde gerçekleştiğini belirterek halkı güvenli bölgelere gitmeye ve kalabalık alanlardan uzak durmaya çağırdı.