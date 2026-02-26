ABD İran SON DAKİKA! ABD İran görüşmesi son durum sonucu ne oldu, bitti mi?

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu Cenevre'de başladı. Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler gün içinde verilen aranın ardından devam edecek.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ SON DAKİKA

İran ile ABD arasında Umman aracılığında sürdürülen nükleer müzakerelerin üçüncü turu, yerel saatle 09.00 sularında İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Görüşmeler, Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştiriliyor. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD tarafını ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor. ABD heyetinde ayrıca Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer alıyor.

Müzakereler Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütülüyor. Umman resmi ajansı ONA'ya göre Busaidi, ABD ve İran heyetleriyle temaslarda bulundu ve tarafların görüş ile önerilerini ele aldı. Bakan Busaidi, teknik ve denetim boyutları da dahil olmak üzere olası bir anlaşmaya ilişkin başlıkların masaya yatırıldığını, çalışmaların titizlikle sürdüğünü aktardı.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ BİTTİ Mİ?

Cenevre'deki üçüncü tur görüşmelere gün içinde ara verildi. Yaklaşık 3 saat süren temasların ardından ABD heyeti herhangi bir açıklama yapmadan Umman Büyükelçiliği rezidansından ayrıldı. İran resmi haber ajansı IRNA, birkaç saatlik aranın ardından görüşmelerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Delegasyonların rezidanstan ayrıldığı sırada Cenevre polisi geniş güvenlik önlemleri aldı ve bölgenin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ve ABD heyetleri arasında yaratıcı ve olumlu fikir alışverişinde bulunulduğunu, görüşmelere gün içinde devam edilmek üzere ara verildiğini bildirdi.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ SONUCU NE OLDU?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakerelerin yalnızca nükleer konular ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanacağını açıkladı. Bekayi, İran'ın görüş ve değerlendirmelerinin Umman Dışişleri Bakanı'na ayrıntılı biçimde iletildiğini belirtti. İran heyetinin görüşmelere tam hazırlıkla katıldığını söyleyen Bekayi, ABD'li yetkililerin açıklamalarını müzakere masasında yapmaları gerektiğini dile getirdi.

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ise Cenevre'de devam eden temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, müzakerelerde asıl başlığın İran'ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu ve bunun İran lideri Ali Hamaney'in fetvasıyla uyumlu bulunduğunu kaydetti. Şemhani, acil bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin anlaşma için gerekli yetkiye sahip bulunduğunu söyledi. Taraflar arasında zenginleştirme oranının sınırlandırılması, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ile yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınan başlıklar arasında yer alıyor.