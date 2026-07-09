ABD İran savaş mı çıktı, ABD İran'ı neden vuruyor?

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından "ABD İran savaş mı çıktı?" ve "ABD İran'ı neden vuruyor?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. Taraflardan peş peşe gelen açıklamalar ve bölgede yaşanan karşılıklı saldırılar, Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini yeniden gündeme taşırken, gerilimin nasıl seyredeceği merak ediliyor.

ABD İRAN SAVAŞI MI BAŞLADI? ABD İRAN'I NEDEN VURUYOR?

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından ABD ordusu İran'da çeşitli noktalara askeri operasyon başlattı. Saldırılar sonrası "ABD-İran savaşı mı başladı?", "ABD İran'ı neden vuruyor?" ve "Bölgede neler yaşanıyor?" soruları dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

ABD İRAN'A SALDIRI BAŞLATTI

ABD ordusu, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan Sirik ve Bender Abbas ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ndeki Çabahar ve Kunarek kentlerine yönelik saldırılar düzenledi. Yerel kaynaklar, operasyon sırasında birçok bölgede patlama seslerinin duyulduğunu aktarırken, saldırıların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

CENTCOM'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonların başladığını doğrulayarak saldırıların temel amacının Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğini tehdit ettiği belirtilen İran askeri kabiliyetlerini zayıflatmak olduğunu açıkladı. Açıklamada, uluslararası ticaret gemilerinin güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

TRUMP: İRAN'I ÇOK SERT ŞEKİLDE VURACAĞIZ

NATO Liderler Zirvesi sonrasında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaları ihlal ettiğini öne sürerek askeri operasyon sinyali vermişti. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, ülkesinin gerekirse çok sert askeri adımlar atacağını ifade etti.

ABD İRAN'I NEDEN VURUYOR?

ABD yönetimi, saldırıların gerekçesi olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz ticaretini tehdit eden faaliyetlerini ve nükleer programına ilişkin güvenlik endişelerini gösteriyor. Washington, operasyonların bölgedeki deniz ulaşımını güvence altına almak ve İran'ın askeri kapasitesini sınırlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini savunuyor.

İRAN'DAN MİSİLLEME MESAJI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin düzenlediği saldırıların karşılıksız kalmayacağını açıkladı. İran yönetimi, ABD'nin daha önce varılan mutabakatlara uymadığını savunurken, ülkenin egemenliğine yönelik saldırılara gerekli yanıtın verileceğini duyurdu.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

Ateşkesin sona ermesinin ardından yeniden başlayan askeri operasyonlar, Orta Doğu'da gerilimi önemli ölçüde artırdı. ABD ve İran'dan peş peşe gelen açıklamalar uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, bölgedeki gelişmelerin küresel enerji piyasaları ve uluslararası güvenlik dengeleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.