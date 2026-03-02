ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kapsamlı askeri operasyonlar sürerken, Kuveyt hava sahasında kritik bir gelişme yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne (USAF) ait bir F-15 savaş uçağı, görev sırasında hava savunma füzesinin isabet etti. Peki, ABD F-15 uçağı vuruldu mu? F-15 savaş uçağı nerede, nasıl vuruldu? Detaylar...

ABD F-15 UÇAĞI VURULDU MU?

Bölgeden kritik bir kayıp haberi geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kapsamlı askeri operasyonların devam ettiği bir dönemde, Kuveyt hava sahasında görev yapan ABD Hava Kuvvetleri'ne (USAF) ait bir F-15 savaş uçağı, hava savunma füzesinin isabet etmesi sonucu düşürüldü. Bu olay, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaşanan en dikkat çekici hava hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Uçakta bulunan pilot ve silah sistem subayı (WSO), fırlatma koltuğu ile uçağı terk ederek bölgedeki yerel halk tarafından kurtarıldı. ABD ve İran kaynakları arasında olayın nedeni konusunda ciddi bir fikir ayrılığı bulunuyor.

F-15 SAVAŞ UÇAĞI NEREDE NASIL VURULDU?

Edinilen bilgilere göre, uçuş esnasında uçağın kuyruk kısmına isabet eden füze, platformda ağır hasara yol açtı. Kontrolden çıkan F-15, kendi ekseni etrafında dönerek irtifa kaybetti ve kısa süre içinde yere çakıldı.

UÇAKTAKİ MÜRETTEBATIN DURUMU

Pilot ve silah sistem subayının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Fırlatma koltuğu ile uçağı terk eden iki mürettebat, güvenli bir şekilde kurtarıldı.

OLAYIN NEDENİ KONUSUNDAKİ ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Olayın ardından dezenformasyon ve bilgi karmaşası hız kazandı:

ABD kaynakları, kazanın "dost ateşi" (friendly fire) sonucu yaşandığını, bölgedeki bir hava savunma bataryasının uçağı yanlış tanımlamış olabileceğini belirtti.

İran kaynakları, uçağın kendi hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu iddia etti.

Bölgedeki askeri uzmanlar, füzenin türü ve fırlatıldığı nokta üzerine teknik incelemelerin sürdüğünü bildiriyor. Ayrıca, bölgedeki tüm hava savunma sistemlerinin ABD üretimi olması, bir ABD F-15 savaş uçağının vurulmasının teknik açıdan kolay olmadığı yönünde yorumlara yol açtı.

F-15 UÇAĞI HANGİ ÜSTEN KALKTI?

Düşürülen F-15'in hangi üsten kalktığı merak konusu. Bölgedeki askeri hareketlilik, üç olası kalkış noktası üzerinde duruyor:

AHMED AL-JABER HAVA ÜSSÜ (KUVEYT)

Uçağın vurulduğu konuma en yakın üs olarak öne çıkıyor. ABD Hava Kuvvetleri, uzun süredir bu üssü lojistik ve operasyonel merkez olarak kullanıyor. 332. Hava Seferberlik Kanadı bünyesindeki F-15E Strike Eagle uçakları, bölgedeki devriye görevleri için bu üssü aktif şekilde kullanıyor.

MUWAFFAQ SALTI HAVA ÜSSÜ (ÜRDÜN)

Ocak 2026'dan itibaren İngiltere'deki RAF Lakenheath üssünden bölgeye kaydırılan F-15E filolarının ana toplama noktası burası oldu. İran'a yönelik hava harekatlarında Ürdün üssü, ana saldırı merkezi işlevi görüyor. Düşen uçağın, Ürdün'den kalkıp Kuveyt hava sahası üzerinden güneye yönelen bir devriye görevinde olması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

DİĞER ABD ÜSLERİ

Suudi Arabistan ve Katar'daki ABD üslerinde de F-15 filoları konuşlu bulunuyor. Ancak vurulma noktası göz önüne alındığında, Kuveyt veya Ürdün üsleri daha olası kabul ediliyor.