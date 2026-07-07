ABD Dünya Kupası'ndan elendi mi? ABD Belçika maç sonucu; 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden ABD, Belçika karşısında ağır bir yenilgi alarak organizasyona veda etti. Seattle'da oynanan mücadelede rakibini 4-1 mağlup eden Belçika, çeyrek finale yükselen altıncı takım olurken, ABD ise Kanada ve Meksika'nın ardından turnuvadan elenen üçüncü ev sahibi ülke olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmada oyunun büyük bölümünde üstün bir performans ortaya koyan Belçika, şimdi gözünü çeyrek finalde oynayacağı İspanya maçına çevirdi.

ABD DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Evet, ABD 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Seattle'da oynanan mücadelede Belçika, maç boyunca hem hücum etkinliği hem de pozisyon üretme konusunda rakibine üstünlük kurdu.

Bu sonuçla birlikte ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından turnuvadan elenen üçüncü ev sahibi ülke oldu. Böylece 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibi de son 16 turu tamamlanmadan organizasyona veda etmiş oldu.

Belçika ise elde ettiği galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı ve bir üst turda İspanya ile eşleşti.

Karşılaşmanın ardından ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, takımının beklentilerin altında kaldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başından itibaren oyuna bağlanamadık. Gol attığımızda bile bir sonraki pozisyonda gol yedik. Belçika'yı tebrik ederim, bizden daha iyilerdi. Bu takımın gösterebileceği şeyi gösteremedik."

ABD BELÇİKA MAÇ SONUCU

Seattle'da oynanan son 16 turu karşılaşmasını Belçika 4-1 kazandı.

Mücadelenin gol perdesini 9. dakikada Charles De Ketelaere açtı ve Belçika'yı 1-0 öne geçirdi. ABD, 31. dakikada Malik Tillman'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Ancak Belçika, beraberlik golünün ardından yalnızca iki dakika sonra yeniden öne geçti. Bir kez daha sahneye çıkan Charles De Ketelaere, takımının ikinci golünü kaydetti ve ilk yarı Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan Belçika, 57. dakikada Hans Vanaken'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında, ikinci yarıda oyuna dahil olan Romelu Lukaku 90+3. dakikada fileleri havalandırarak maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

Lukaku attığı bu golle Dünya Kupası tarihinde önemli bir istatistiğe de ulaştı. Belçikalı golcü, turnuvada üç gole ulaşan ilk yedek oyuncu oldu.

BELÇİKA İSTATİSTİKLERDE DE ÜSTÜNLÜK KURDU

ABD mücadelede yüzde 56,2 oranında topa sahip olmasına rağmen bu üstünlüğünü skora yansıtamadı.

Belçika ise hücum verilerinde rakibinin önünde yer aldı. Avrupa temsilcisi, gol beklentisinde 2,15'e karşı 0,67 üstünlük sağladı. Şutlarda 15'e 7, kaleyi bulan şutlarda ise 7'ye 2'lik üstünlük kuran Belçika, yakaladığı fırsatları etkili şekilde değerlendirdi.

Karşılaşma boyunca ABD savunmasının yaptığı hataları değerlendiren Belçika, oyunun kritik anlarında skor üretmeyi başararak farklı galibiyete ulaştı.

BELÇİKA SON DÖRT DÜNYA KUPASI'NIN ÜÇÜNDE ÇEYREK FİNALDE

Bu galibiyetle Belçika, son dört FIFA Dünya Kupası'nın üçünde en az çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Teknik Direktör Rudi Garcia, ABD karşısında Kevin De Bruyne ve Jérémy Doku'yu ilk 11'de başlatmadı. Buna rağmen Belçika; Nicolas Raskin, Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere ve Hans Vanaken'in etkili performansıyla maç boyunca üstün bir oyun ortaya koydu.

Belçika, elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. ABD ise son 16 turunda turnuvaya veda ederek organizasyondaki mücadelesini tamamladı.