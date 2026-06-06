ABD Almanya nerede hangi statta oynanacak, stat kaç kişilik, ABD Almanya hangi kanalda canlı yayınlanacak?

“ABD Almanya nerede, hangi statta oynanacak?” ve “ABD Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları, karşılaşma öncesinde futbol gündeminin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Kritik mücadeleye saatler kala, maçın oynanacağı yer ve yayıncı kanal bilgisi netlik kazanırken, futbolseverler karşılaşmayı kaçırmamak için detayları yakından takip ediyor.

ABD - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

ABD ile Almanya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 6 Haziran 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Uluslararası düzeyde dikkat çeken mücadele, iki güçlü futbol ekibini karşı karşıya getirecek. Maçın tarihi, taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken karşılaşma öncesi heyecan giderek artıyor.

ABD - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD - Almanya mücadelesi saat 21.30’da başlayacak. Avrupa ve Türkiye saatiyle takip edilecek karşılaşma, akşam kuşağında oynanması nedeniyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenmesi beklenen maçlar arasında yer alıyor.

ABD - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı uydu üzerinden veya dijital platformlar aracılığıyla ATV yayını ile takip edebilecek. Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi platformlarda da ATV kanalı üzerinden erişim sağlanabiliyor.

ABD - ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele ABD’nin Chicago şehrinde bulunan Soldier Field Stadyumu’nda oynanacak. Büyük kapasitesiyle bilinen stadyum, önemli uluslararası karşılaşmalara ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor. ABD - Almanya maçı da bu atmosferde futbolseverlerle buluşacak.

Soldier Field Stadyumu 61.500 ile 63.500 kişi arasında değişen bir seyirci kapasitesine sahiptir.

MÜCADELEYE YOĞUN İLGİ

Hazırlık maçı olmasına rağmen ABD - Almanya karşılaşması, iki ülkenin futbol gücünü görmek isteyen taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Teknik ekipler açısından da önemli bir test niteliği taşıyan mücadelede oyuncuların performansı merakla bekleniyor.