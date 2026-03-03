Haberler

A Haber Digitürk kaçıncı kanalda, A Haber Tivibu kaçıncı kanalda?

A Haber Digitürk kaçıncı kanalda, A Haber Tivibu kaçıncı kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Haber izleyicileri, kanalın Digitürk ve Tivibu platformlarındaki yayın numarasını merak ediyor. Peki, A Haber Digitürk kaçıncı kanalda ve A Haber Tivibu kaçıncı kanalda yayınlanıyor? Güncel kanal bilgileri ve abonelere özel yayın detayları haberimizde.

Türkiye'de haber izleyicileri için önemli kaynaklardan biri olan A Haber'in Digitürk ve Tivibu üzerindeki konumları merak ediliyor. İşte A Haber Digitürk kaçıncı kanalda ve A Haber Tivibu kaçıncı kanalda sorusunun yanıtı ile kanalın yayın saatleri ve platform bilgileri.

A HABER DIGITÜRK, TİVİBU, D SMART VE TV+ KAÇINCI KANALDA? GÜNCEL KANAL REHBERİ

Türkiye'de haber izleyicileri, güvenilir ve güncel bilgi almak için A Haber'i tercih ediyor. Ancak birçok kişi, A Haber'in Digitürk, Tivibu, D Smart ve TV+ platformlarındaki kanal numarasını merak ediyor. Bu rehberde, abonelerin hızlıca erişim sağlayabileceği güncel kanal numaralarını ve yayın bilgilerini paylaşıyoruz.

A HABER DIGITÜRK KANAL NUMARASI

Digitürk aboneleri için A Haber, haber kanalları arasında öne çıkan yayınlardan biri. 2026 itibarıyla A Haber Digitürk'te 53. kanalda izlenebiliyor. Kanalın bu konumu, Digitürk kullanıcılarının hızlı bir şekilde A Haber'e ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca, Digitürk platformu üzerinden A Haber'in HD yayını da mevcut, böylece görüntü kalitesi yüksek şekilde haber takibi yapılabiliyor.

A HABER TİVİBU KANAL NUMARASI

Tivibu aboneleri de A Haber'i kaçırmadan takip edebilir. Güncel verilere göre, A Haber Tivibu'da 34. kanalda yayın yapıyor. Tivibu kullanıcıları, hem televizyon hem de Tivibu GO uygulaması üzerinden canlı yayın erişimi sağlayabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, evlerinden çıkmadan A Haber'in gündem haberlerini anında izleyebiliyor.

A HABER D SMART KANAL NUMARASI

D Smart platformu, Türkiye'de çok sayıda kullanıcıya hizmet veriyor ve A Haber'in D Smart'taki yeri de önemli. A Haber D Smart'ta 71. kanalda yayınlanıyor. D Smart aboneleri, kanalın güncel haberlerini ve canlı programlarını bu numara üzerinden takip edebiliyor. Ayrıca D Smart'ın HD ve SD seçenekleri sayesinde farklı cihazlarda sorunsuz bir izleme deneyimi sağlanıyor.

A Haber Digitürk kaçıncı kanalda, A Haber Tivibu kaçıncı kanalda?

A HABER TV+ KANAL NUMARASI

TV+ kullanıcıları için A Haber'e ulaşmak oldukça kolay. Platformdaki güncel kanal numarası A Haber TV+'ta 38. kanal olarak belirlenmiş durumda. TV+ üzerinden A Haber'i izleyenler, hem güncel haber bültenlerini hem de özel programları takip edebilir. TV+ aboneleri ayrıca mobil cihazlardan da canlı yayına erişim sağlayabiliyor.

A HABER'İN YAYIN ÖZELLİKLERİ VE İÇERİK ÇEŞİTLİLİĞİ

A Haber, sadece kanal numaralarıyla değil, aynı zamanda haber içeriği ve program çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Günlük haber bültenleri, ekonomi, spor, siyaset ve güncel gelişmeleri takip etmek isteyen izleyiciler için geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. HD yayın seçeneği, canlı programlar ve online erişim imkânı sayesinde A Haber her platformda izleyicilerine kesintisiz haber deneyimi sağlıyor.

A HABER'E HIZLI ERİŞİM

Türkiye'de haber takibi yapmak isteyenler için A Haber, Digitürk, Tivibu, D Smart ve TV+ üzerinden izlenebilir. Kanal numaralarını bilmek, izleyicilerin haberlere hızlı ve kolay erişmesini sağlıyor. Özetle, güncel kanal numaraları şu şekilde:

Digitürk: 53

Tivibu: 34

D Smart: 71

TV+: 38

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Cenazede protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nı kaçıracak
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Cenazede protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

İran'ın dünyayı etkileyen kararının ardından son görüntü böyle
'İstismara uğradık' diyen anne ve kızı ölü bulundu

"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu