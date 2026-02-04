9 Şubat 2026 elektrik kesintisi kehaneti nedir, Simpsonslar 9 Şubat Pazartesi elektrikler mi kesilecek?

Simpsonslar'da 9 Şubat Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak mı sorusu gündemde. Yetkililer, planlı bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde enerjinin geçici olarak kesileceğini duyurdu. Elektrik kesintisinin saatleri ve hangi bölgeleri kapsayacağına dair bilgiler haberimizde anında paylaşılacak.

SİMPSONSLAR 9 ŞUBAT 2026 ELEKTRİK KESİNTİSİ KEHANETİ NEDİR?

Sosyal medyada 12 Ocak 2025 tarihinde paylaşılan bir içerik, Simpsonlar dizisinin geleceğe dair öngörüleri tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Paylaşıma göre dizinin bir bölümünde 9 Şubat 2026 tarihinde küresel bir elektrik kesintisi yaşanacağı iddia ediliyor.

DİZİNİN ÖNGÖRÜLERİ VE KOMPLON TEORİLERİ

Simpsonlar, yıllar içinde pek çok küresel olayla ilişkilendirilen sahneleri nedeniyle sürekli olarak "öngörüsel programlama" iddialarının odağında oldu. Belirli tarihlerin yer aldığı bölümler ve görseller, dizinin geleceği tahmin ettiği teorilerini sosyal medyada tekrar gündeme taşıyor.

72 SAATLİK KESİNTİ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Paylaşımlarda, "Simpsonların en büyük kehaneti 9 Şubat 2026 yılında en az 72 saat sürecek bir küresel elektrik kesintisi" ifadesi öne çıkıyor. İddialara eşlik eden görselde insanlar telefon ışıkları ve mumlarla etrafı aydınlatıyor. Görsel, elektrik kesintisi temasıyla sosyal medyada hızla yayıldı.

GÖRSELİN YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalar, görselin gerçek olayları yansıtmadığını gösteriyor. Google görsel arama, söz konusu görselin yapay zeka ile üretildiğine dair uyarı veriyor.

PAYLAŞIMIN KAYNAĞI: YAPAY ZEKA VE EĞLENCE AMAÇLI İÇERİKLER

Derinleştirilen araştırmada, görselin Thomascreater77 adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldığı tespit edildi. Bu hesap, The Simpsons temalı içerikleri yapay zekâ araçlarıyla üretmesiyle biliniyor. YouTube hesabında da içeriklerin yapay zekâ tarafından hazırlandığı ve eğlence amaçlı olduğu açıkça belirtiliyor.

KEHANETLERİN GERÇEKLİĞİ TARTIŞMALI

Simpsonlar'ın geçmişteki bazı sahneleri ile dünya olayları arasında şaşırtıcı benzerlikler olsa da, 9 Şubat 2026 tarihli küresel elektrik kesintisi iddiası tamamen spekülatif. Görsel ve içeriklerin yapay zekâ ile üretildiği ve eğlence amaçlı hazırlandığı biliniyor, dolayısıyla bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.