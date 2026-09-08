8 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları 8 Eylül Salı gününe hareketli başladı. Gram altın 6 bin 800 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken, ons altın 4 bin 400 dolar bandında işlem görüyor. Güncel piyasa verilerinde gram altının satış fiyatı 6.867 TL civarında, ons altının fiyatı ise 4.404 dolar seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarının yönünde etkili olmaya devam ediyor. İşte 8 Eylül 2026 Salı günü altın fiyatlarında son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 8 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde. Haftanın ikinci işlem gününde gram altının güncel alış ve satış fiyatı merak edilirken, BigPara verilerine göre spot gram altın saat 13.31.00 itibarıyla 6.853,29 TL alış, 6.854,28 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,13 düşüş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında da 8 Eylül Salı günü hareketlilik sürüyor. Güncel BigPara verilerine göre çeyrek altın 11.051,00 TL alış ve 11.174,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim ise yüzde 0,05 düşüş seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın fiyatı da 8 Eylül Salı günü yakından izleniyor. BigPara verilerine göre ons altın saat 13.31.00 itibarıyla 4.397,93 dolar alış, 4.398,52 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,12 düşüş olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

8 Eylül 2026 Salı günü altın piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Saat 13.31.00 itibarıyla gram altın 6.854,28 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.174,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.398,52 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında yaşanan günlük değişimler yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor.