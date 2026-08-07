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8 Ağustos Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

8 Ağustos Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Ağustos Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Ağustos 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 8 Ağustos 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

8 Ağustos Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Ağustos 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Ağustos 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Antalya Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/08/2026 Tarihli ve 14781, 14782, 14783, 14784, 14785, 14786 ve 14787 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriDetaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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