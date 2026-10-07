Haberler

7 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
7 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 Ekim Çarşamba günü gümüş piyasasında yaşanan fiyat hareketlerinin ardından gözler haftanın üçüncü işlem gününe çevrildi. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarında yaşanan değişimler merak edilirken, değerli metalin güncel seviyeleri araştırılıyor. “7 Ekim gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte son durum ne?” sorularına yanıt aranıyor.

Gümüş fiyatlarında 7 Ekim Çarşamba günü yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken, ons gümüşteki değişimler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Gümüş piyasasını takip edenler, haftanın üçüncü işlem gününde fiyatların hangi seviyelerde seyrettiğini ve değerli metalde yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. İşte 7 Ekim 2026 Çarşamba günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 7 Ekim 2026 Çarşamba günü düşüş dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel alış fiyatı 95,6920 TL, satış fiyatı ise 95,7869 TL seviyesinde bulunuyor. Değerli metalin gram fiyatındaki hareketlilik haftanın üçüncü işlem gününde piyasaların odağında yer alıyor.

7 Ekim 2026 saat 09:46:03 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,29 oranında değer kaybederken, önceki seviyesine göre 1,25 TL geriledi. Gram gümüş 95 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken, yatırımcılar gün içerisinde yaşanan fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 7 Ekim 2026 Çarşamba günü aşağı yönlü hareket öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 95,7869 TL seviyesinde işlem görürken, saat 09:46:03 itibarıyla yüzde 1,29 oranında değer kaybediyor. Gram gümüşün alış fiyatı 95,6920 TL, satış fiyatı ise 95,7869 TL seviyesinde bulunuyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Trump’ın sözleri ABD’yi karıştırdı: Beyaz Saray’dan jet hızında açıklama geldi

Sözleri bu kez ABD’yi karıştırdı: Beyaz Saray jet hızında yalanladı

Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı

Rozet öncesi Cemil Tugay'dan dikkat çeken Erdoğan hamlesi
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Suçu değil, sabıka fotoğrafı gündem oldu
Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

Soner Olgun'dan kötü haber! Entübe edildi
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?
Aleyna Tilki aşk hayatını anlattı: Biriyle el ele sokakta da yürümedim

Ünlü şarkıcı aşk hayatını anlattı
Karadeniz bereketi tezgaha vurdu! Palamut 50 liraya kadar düştü

Sudan ucuz palamut sattılar! Fiyatı gören kasayla alıyor
Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti