6 Şubat Hatay'da okullar tatil mi? Cuma günü Hatay'da okul var mı, yok mu?

Türkiye'nin yakın tarihinde "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden üç yıl geçti. 6 Şubat 2026'da Hatay ve depremden etkilenen diğer illerde, kayıplar anılacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu nedenle öğrenciler, veliler ve eğitim camiası "6 Şubat Hatay'da okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Hatay'da okul var mı yok mu?" sorularının yanıtını merak ediyor.

6 ŞUBAT HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da 6 Şubat günü okulların durumu, özellikle Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan deprem yıldönümü nedeniyle merak ediliyor. Depremin üzerinden üç yıl geçerken, bölgede eğitim öğretim faaliyetleri geçmişte olduğu gibi güvenlik ve anma gerekçeleriyle zaman zaman ara verilmişti.

2026 yılında 6 Şubat, Türkiye genelinde resmi tatil olmasa da depremden etkilenen illerde özel kararlar alındı. Hatay'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda eğitim kurumlarının 1 gün süreyle tatil olacağını açıkladı. Bu kapsamda, okullarda asgari personel dışında tüm öğretmen ve öğrenciler tatil kapsamında olacak.

CUMA GÜNÜ HATAY'DA OKUL VAR MI, YOK MU?

Hatay'da 6 Şubat Cuma günü eğitim öğretim faaliyetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karar gereği durdurulacak. Öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanları bu tarihte idari izinli sayılacak.

Hatay'daki bu tatil kararı, depremin anısına düzenlenecek etkinlikler ve milli yas uygulamaları nedeniyle alındı. Depremden etkilenen diğer illerde ise bazı okullar tatil olacak, bazı illerde ise normal eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Özetle:

Hatay: 6 Şubat Cuma günü okullar tatil

Diğer iller: İl valilikleri tarafından alınan özel kararlara göre değişiklik gösterecek

Bu karar, hem öğrencilerin hem de ailelerin planlamalarını etkiliyor. Haftanın son gününde okula gitmeyi düşünenler, resmi açıklamalara göre hareket ediyor.