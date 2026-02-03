Haberler

6 Şubat Hatay'da okullar tatil mi? Cuma günü Hatay'da okul var mı, yok mu?

6 Şubat Hatay'da okullar tatil mi? Cuma günü Hatay'da okul var mı, yok mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Şubat, Hatay ve depremden etkilenen illerde hayatını kaybedenler için anma etkinliklerinin düzenlendiği önemli bir tarih olarak öne çıkıyor. Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin üzerinden üç yıl geçerken, bölgede eğitim öğretim faaliyetlerine özel önlemler alınmaya devam ediyor. Peki, 6 Şubat Hatay'da okullar tatil mi? Cuma günü Hatay'da okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizde.

Türkiye'nin yakın tarihinde "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden üç yıl geçti. 6 Şubat 2026'da Hatay ve depremden etkilenen diğer illerde, kayıplar anılacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu nedenle öğrenciler, veliler ve eğitim camiası "6 Şubat Hatay'da okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Hatay'da okul var mı yok mu?" sorularının yanıtını merak ediyor.

6 ŞUBAT HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da 6 Şubat günü okulların durumu, özellikle Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan deprem yıldönümü nedeniyle merak ediliyor. Depremin üzerinden üç yıl geçerken, bölgede eğitim öğretim faaliyetleri geçmişte olduğu gibi güvenlik ve anma gerekçeleriyle zaman zaman ara verilmişti.

2026 yılında 6 Şubat, Türkiye genelinde resmi tatil olmasa da depremden etkilenen illerde özel kararlar alındı. Hatay'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda eğitim kurumlarının 1 gün süreyle tatil olacağını açıkladı. Bu kapsamda, okullarda asgari personel dışında tüm öğretmen ve öğrenciler tatil kapsamında olacak.

6 Şubat Hatay'da okullar tatil mi? Cuma günü Hatay'da okul var mı, yok mu?

CUMA GÜNÜ HATAY'DA OKUL VAR MI, YOK MU?

Hatay'da 6 Şubat Cuma günü eğitim öğretim faaliyetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karar gereği durdurulacak. Öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanları bu tarihte idari izinli sayılacak.

Hatay'daki bu tatil kararı, depremin anısına düzenlenecek etkinlikler ve milli yas uygulamaları nedeniyle alındı. Depremden etkilenen diğer illerde ise bazı okullar tatil olacak, bazı illerde ise normal eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Özetle:

Hatay: 6 Şubat Cuma günü okullar tatil

Diğer iller: İl valilikleri tarafından alınan özel kararlara göre değişiklik gösterecek

Bu karar, hem öğrencilerin hem de ailelerin planlamalarını etkiliyor. Haftanın son gününde okula gitmeyi düşünenler, resmi açıklamalara göre hareket ediyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı