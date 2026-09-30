6 Ekim resmi tatil mi, 6 Ekim okullar tatil mi?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar "6 Ekim resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. 6 Ekim, İstanbul için büyük bir anlam taşısa da resmi tatiller listesinde bulunmuyor. Bu nedenle 6 Ekim 2026 Salı günü okullarda eğitim-öğretim normal şekilde devam edecek, kamu kurumları ise olağan mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek. 6 Ekim okullar tatil mi, İstanbul'un Kurtuluşu nasıl kutlanıyor? Detaylar haberimizde…

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da kentte büyük bir coşkuyla anılacak. Ancak bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı, özellikle İstanbul'daki öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 6 Ekim 2026 Salı gününe denk gelen İstanbul'un Kurtuluşu, ulusal bayramlar ve genel tatil günleri arasında bulunmadığından eğitim öğretime ara verilmeyecek.

6 Ekim, İstanbul tarihi açısından büyük önem taşıyan özel günlerden biri olsa da resmi tatil kapsamında yer almıyor. 6 Ekim 1923'te Türk ordusunun şehre girişiyle sona eren işgal dönemi, her yıl törenler ve etkinliklerle hatırlanıyor. 2026 yılında İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü kutlanacak.

Ne var ki bir kentin kurtuluş yıl dönümü olması, o günün kendiliğinden resmi tatil sayılması anlamına gelmiyor. Bu nedenle 6 Ekim'de kamu kurumları ve okullar olağan düzende çalışmaya devam edecek.

6 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 6 Ekim için herhangi bir tatil ya da ara verme uygulaması yer almıyor. Buna göre İstanbul'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde 6 Ekim Salı günü dersler tam gün olarak işlenecek.

İstanbul'daki okulların veli bilgilendirme takvimlerinde de 6 Ekim, tatil günü olarak değil "İstanbul'un Kurtuluşu" belirli günü olarak işaretleniyor. 30 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul genelinde 6 Ekim'e yönelik ayrıca alınmış bir tatil kararı da bulunmuyor.

6 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise 6 Ekim'de derslerin yarım gün yapılıp yapılmayacağı. Mevcut takvimde 6 Ekim için yarım gün tatil uygulaması öngörülmüyor. Dolayısıyla "6 Ekim öğleden sonra tatil mi?" sorusunun yanıtı da şimdilik hayır. Öğrenciler Salı günü normal ders saatlerinde okullarında olacak.

OKULLARDA KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ YAPILABİLİR

Okulların açık olması, İstanbul'un Kurtuluşu'nun eğitim kurumlarında sessiz geçeceği anlamına gelmiyor. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün çalışma takvimindeki genel esaslara göre yerel kurtuluş günleri gibi özel günler, ilgili mevzuat çerçevesinde kutlanabiliyor. Bu kapsamda bazı okullarda ders programının yanı sıra günün anlam ve önemini anlatan törenler, sunumlar ve sosyal etkinlikler düzenlenebilecek. Etkinliklerin içeriği ve saatleri ise her okulun kendi planlamasına göre farklılık gösterebilir.

VALİLİK KARARIYLA DURUM DEĞİŞEBİLİR Mİ?

6 Ekim'in resmi tatil olmaması, olağanüstü durumlarda eğitime ara verilemeyeceği anlamına gelmiyor. Olumsuz hava koşulları, afet ya da benzeri beklenmedik gelişmeler yaşanması halinde İstanbul Valiliği ayrıca tatil kararı alabilir. Ancak şu an için böyle bir karar açıklanmış değil. Veliler ve öğrencilerin mevcut resmi takvimi esas alması ve valilik duyurularını takip etmesi öneriliyor.

EKİM AYINDA HANGİ GÜN TATİL?

Ekim ayında öğrencileri ilgilendiren asıl resmi tatil Cumhuriyet Bayramı olacak. 29 Ekim 2026 Perşembe günü okullar tam gün tatil edilecek. Resmi tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacağı için bu tarihte öğleden sonra da ders yapılmayacak. Bu nedenle ekim ayı planlamasında 6 Ekim ile 29 Ekim'in birbirine karıştırılmaması gerekiyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrencilerin ilk uzun molası ise kasım ayında olacak. Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son derslerini gördükten sonra hafta sonuyla birleşen tatile çıkacak ve 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 9 günlük bir tatil geçirecek.

6 EKİM 2026'DA İSTANBUL'DA OKUL VAR

Açıklanan resmi eğitim takvimine göre tablo netleşmiş durumda: 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da okullar tatil değil. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü kent genelinde çeşitli programlarla kutlanacak, ancak 6 Ekim resmi tatil günleri arasında yer almadığı için eğitim öğretim kesintisiz devam edecek. Öğrencileri bekleyen ilk resmi tatil 28 Ekim öğleden sonra başlayacak Cumhuriyet Bayramı, ilk ara tatil ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında olacak.