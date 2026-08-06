6 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

6 Ağustos 2026 Perşembe günü gümüş piyasasındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons gümüş fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler gram gümüş fiyatlarına yansırken, güncel alış ve satış rakamları da yatırımcıların merak ettiği konular arasında bulunuyor. "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "1 gram gümüş kaç TL?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde?" soruları araştırılıyor. İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 94,4893 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasadaki son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 94,2900 TL, satış fiyatı ise 94,3972 TL olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram gümüş, önceki kapanışa göre %0,47 oranında değer kaybederken, fiyatlarda 0,54 TL düşüş yaşandı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

6 Ağustos 2026 Perşembe saat 10.03 itibarıyla gram gümüş 94,4893 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda fiyat hareketliliği devam ederken, gün içerisinde açıklanacak küresel ekonomik veriler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki seyir, gram gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek. Yatırımcılar, güncel alış ve satış fiyatlarını anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.