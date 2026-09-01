5. sınıf uyum haftası var mı 2026?

2026'da 5. sınıflar için uyum haftası olacak mı, 5. sınıflar okula ne zaman başlayacak? soruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni eğitim takviminde ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleriyle ilgili düzenleme dikkat çekerken, veliler ve öğrenciler uygulamanın tarihlerini öğrenmek istiyor.

5. SINIFLARDA UYUM HAFTASI VAR MI?

MEB'in takvimine göre ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için okula uyum ve rehberlik programı uygulanacak.

İşte o duyuru:

BASIN AÇIKLAMASI

Millî Eğitim Bakanlığı olarak bir çocuğun ilk yuvasının aile, hayat yolculuğundaki ilk büyük durağın ise okul olduğunu biliyor, bu hakikatten hareketle okul-aile paydaşlığının ve ailelerimizin eğitim öğretim süreçlerine etkin katılımının eğitimde kaliteyi daha da artıracağına ve ülkemizin medeniyet tasavvurunda kıymetli değerler inşa edeceğine inanıyoruz.

Bu inancımız doğrultusunda çocuklarımızın eğitim hayatındaki ilk adımlarını ailelerinin refakatinde güven içinde ve mutlulukla atmalarını sağlamak ve okul-aile iş birliğini desteklemek amacıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçiriyoruz.

Bu minvalde, aileyi güçlendirecek politikalara yön veren "Aile ve Nüfus 10 Yılı" planlamaları çerçevesinde hayata geçirdiğimiz programla okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül 2026 tarihlerindeki "uyum haftası" eğitimlerine etkin katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda, 7-11 Eylül 2026 haftasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinden birine, talebi hâlinde -kurum yöneticilerince gerekli tedbirler alınarak- öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun biçimde söz konusu etkinliklere katılım şartıyla toplam 3 saati aşmayacak şekilde idari izin verilebilecektir.

Okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesine büyük katkılar sunacağına inandığımız bu uygulamanın sağlıklı yürütülebilmesi için kamu çalışanlarına sağlanan kolaylık dolayısıyla bütün velilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ederiz.

Bir çocuğun okul hayatındaki ilk günleri, yalnızca bir eğitim olgusunun başlangıcı değil, aile için de unutulmaz bir hayat deneyimidir.

Bundan dolayıdır ki özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerimizin de bu önemli konuda aynı hassasiyeti göstermeleri, uyum eğitimine katılacak öğrencilerimizin çalışan velilerine gerekli kolaylığı sağlamaları ve evlatlarımızın ilk yuvaları olan "aile"den ikinci yuvaları olan "okul hayatı"na geçişlerinde bu iki değerin birbirini tamamlaması, çocuğun okula güvenle başlaması ve eğitim yolculuğunun sağlam temellerde yükselmesi açısından büyük önem taşıyan bu kıymetli çabaya desteklerini bekliyoruz.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın eğitim yuvalarımızda atacakları ilk adımın hepimizin ortak meselesi ve ülkemizin ortak geleceği olduğunu biliyor, bir çocuğun okul kapısından içeri girerken duyacağı heyecana, ebeveyninin yanında olduğunu bilmenin verdiği güven eşlik etsin istiyoruz. Çocuklarımızın okuldaki ilk adımlarına birlikte eşlik edelim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.