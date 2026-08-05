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5 Ağustos Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

5 Ağustos Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Ağustos Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Ağustos 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 5 Ağustos 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

5 Ağustos Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Ağustos 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Ağustos 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/220, 221, 222)

YÖNETMELİKLER

–– Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

–– Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Elektronik Ortamda Teslimi ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/248, K: 2026/109 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/226, K: 2026/112 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/274, K: 2026/113 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2026 Tarihli ve 2022/85303 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2026 Tarihli ve 2023/30342 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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