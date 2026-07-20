İzleyenleri ekrana bağlayan 4N1K 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 4N1K 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği 4N1K 2 konusu nedir, 4N1K 2 oyuncuları kimler ve 4N1K 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

4N1K 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gençlik ve romantik komedi türünün sevilen yapımlarından 4N1K 2, eğlenceli hikâyesi ve genç oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan film hakkında "4N1K 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?", "4N1K 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne?" soruları da merak ediliyor. İşte filme dair tüm ayrıntılar.

4N1K 2 FİLMİ KONUSU NE?

4N1K 2, Yaprak ve yakın arkadaşlarının hayatında yaşanan yeni gelişmeleri konu alıyor. Bir süredir birlikte olan Yaprak ve Ali, ilişkilerini arkadaş grubundan gizlemeye çalışırken, gruba yeni katılan Barış'ın gelişi dengeleri değiştirir. Barış'ın Ali'nin hayatını zorlaştırmasıyla birlikte arkadaşlık ilişkileri de sınanmaya başlar.

Öte yandan Gökhan, hayallerindeki kızın kalbini kazanmak için beklenmedik fedakârlıklar yaparken, Sinan ise eski popülerliğini kaybetmesiyle birlikte dış görünüş ve güzellik kavramını sorgulamaya başlar. Oğuz'un yaşadığı büyük bir yanlış anlaşılma ise annesi Zeliş Sultan'a zor günler yaşatır. Tüm bu karmaşa içinde Yaprak, hem aşkı hem de dostları arasında önemli kararlar vermek zorunda kalır.

4N1K 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

4N1K 2'nin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin lise, mahalle, park ve sosyal yaşam sahneleri İstanbul'un farklı semtlerinde çekildi. Şehrin çeşitli açık alanları ve okul ortamları, filmin gençlik atmosferini yansıtacak şekilde kullanıldı.

4N1K 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Deniz Coşkun'un üstlendiği 4N1K 2'nin çekimleri 2018 yılı içerisinde tamamlandı. Film, aynı yıl vizyona girerek izleyiciyle buluştu ve ilk filmin devamı olarak gençlik serisini beyaz perdeye taşıdı.

4N1K 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda genç kuşağın sevilen isimleri yer alıyor. Başlıca oyuncular şunlardır:

• Gözde Mutluer – Yaprak

• Burak Yörük – Ali

• Sina Özer – Sinan

• Hasan Denizyaran – Gökhan

• Cemrehan Karakaş – Oğuz

Filmde ayrıca hikâyeye yeni katılan karakterlerle birlikte farklı oyuncular da rol alıyor.

4N1K 2 FİLMİ HANGİ TÜRDE?

4N1K 2, romantik komedi ve gençlik türünde bir yapımdır. Arkadaşlık, ilk aşk, kıskançlık, güven ve büyüme temalarını eğlenceli bir anlatımla işleyen film, özellikle genç izleyicilere hitap ediyor. Mizahi diyalogları ve sıcak hikâyesiyle dikkat çeken yapım, Büşra Yılmaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan 4N1K evreninin sevilen filmleri arasında yer alıyor.