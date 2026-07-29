4A emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2026? SSK emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

En düşük emekli aylığı düzenlemesi kapsamında yapılacak 3.552 TL'lik fark ödemeleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Düzenlemeye ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından fark ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak edilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Peki, SSK emekli maaş farkı yattı mı, 4A emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2026? İşte mevcut bilgiler...

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI YATTI MI?

3.552 TL olarak hesaplanan emekli maaşı fark ödemeleri için henüz resmi bir ödeme tarihi açıklanmadı.

Fark ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin süreç, düzenlemeye ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Sonrasında ise ödeme takviminin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Bu nedenle, şu an itibarıyla SSK emekli maaş farkı yattı mı sorusunun yanıtı hayır. Fark ödemelerine ilişkin resmi ödeme tarihi henüz duyurulmadı.

4A EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026 yılı için 4A (SSK) emeklilerine yapılacak 3.552 TL'lik fark ödemelerinin hangi tarihte hesaplara aktarılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ödeme tarihinin belirlenebilmesi için öncelikle ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından SGK'nın ödeme takvimini duyurması bekleniyor.

Dolayısıyla 4A emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2026? sorusuna ilişkin kesin bir tarih henüz açıklanmış değil. Emeklilerin SGK tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4A (SSK) emeklilerinin aylıkları, tahsis numarasının son hanesine göre her ay belirlenen tarihlerde ödeniyor.

Ödeme takvimi şu şekilde uygulanıyor:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında

Bu ödeme takvimi, aylık maaş ödemeleri için uygulanıyor. 3.552 TL'lik fark ödemelerine ilişkin ayrı ödeme tarihi ise henüz açıklanmadı. Resmi duyurunun SGK tarafından yapılması bekleniyor.