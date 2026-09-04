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4 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

4 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş piyasasında 4 Eylül 2026 Cuma günü hareketlilik devam ediyor. Gram gümüşün güncel fiyatını takip eden yatırımcılar, ons gümüşteki değişimle birlikte değerli metalin yönünü de araştırıyor. “4 Eylül gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüş daha da gerileyecek mi?” soruları gündemde. Peki, gümüş fiyatlarında son durum ne?

Gümüş piyasasında 4 Eylül Cuma günü fiyat hareketleri yakından izleniyor. Gram gümüş 103-104 lira bandında seyrederken, ons gümüşteki hareketlilik de iç piyasadaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. ABD'de açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların gözü değerli metal piyasasına çevrilmiş durumda. İşte 4 Eylül 2026 Cuma günü gümüş fiyatlarında son gelişmeler...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 4 Eylül 2026 Cuma günü hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel fiyatı 104,426 TL seviyesine yükseldi. BigPara verilerine göre gram gümüşün alış fiyatı 104,332 TL, satış fiyatı ise 104,426 TL olarak kaydedildi.

4 Eylül 2026 saat 11.00.05 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,31 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 0,33 TL artış gösterdi. Böylece 1 gram gümüşün satış fiyatı 104 TL'nin üzerinde seyretmeye devam etti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 4 Eylül Cuma günü fiyatların yönü yatırımcıların gündeminde. Gram gümüşte yaşanan yükselişle birlikte güncel alış ve satış rakamları da araştırılıyor. Saat 11.00.05 itibarıyla gram gümüş 104,426 TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel verilere göre gram gümüşte alış fiyatı 104,332 TL, satış fiyatı ise 104,426 TL olarak açıklandı. Değerli metalin fiyatı yüzde 0,31 yükselirken, gün içindeki değişim 0,33 TL oldu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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