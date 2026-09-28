29 Eylül İstanbul hava durumu: MGM saatlik tahmini açıkladı! Yağış bekleniyor mu?

İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul’da 29 Eylül Salı günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 16 ila 21 derece arasında değişmesi beklenirken, saatlik tahminlerde yağışlı hava gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürecek. İşte İstanbul hava durumu ve saatlik hava tahmini...

İSTANBUL HAVA DURUMU (29 EYLÜL 2026)

İstanbul’da 29 Eylül Salı günü sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların 16-21 °C arasında olması, nem oranının ise %71-89 seviyelerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgârın ortalama 24 km/sa hızla esmesi beklenirken, saatlik tahmine göre akşam saatlerinde sıcaklık 18-19 °C civarında olacak. Gece yarısından sonra sıcaklık 16 °C’ye kadar düşerken, nem %90’a ulaşabilecek ve rüzgârın maksimum hızı 42-44 km/sa seviyelerine çıkabilecek.

30 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların 16-22 °C arasında olması ve yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor. 1 Ekim Perşembe günü de 16-22 °C aralığında, 2 Ekim Cuma günü 15-21 °C, 3 Ekim Cumartesi günü ise 14-21 °C arasında sıcaklıklar öngörülüyor. Beş günlük süreçte genel olarak yağışlı ve serin bir hava hakim olurken, sıcaklıkların özellikle geceleri mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. MGM’nin 1991-2020 verileriyle karşılaştırıldığında, tahmin edilen en düşük sıcaklıklar bu dönemdeki ortalama en düşük değerlerin çevresinde veya biraz altında, en yüksek sıcaklıklar ise ortalama en yüksek değerlerin altında kalıyor.

MGM tarafından tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin tablosu şöyledir:

29 EYLÜL İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: