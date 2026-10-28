29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

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29 Ekim 2026 Perşembe günü üç büyükşehirde toplu taşımada ücretsiz ya da sembolik ücretli ulaşım uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de beş raylı sistem hattı ücretsiz olurken, İstanbul ve Ankara’da belediyelere bağlı toplu taşıma araçları da gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. İzmir’de ise belediye araçlarında biniş ücreti 1 kuruş olarak uygulanacak. İşte 29 Ekim’de toplu taşımaya dair tüm ayrıntılar.

29 EKİM’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul ve Ankara’da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İzmir’de ise İZBAN ücretsiz, belediyeye bağlı toplu taşıma araçları 1 kuruş olacak. Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca 29 Ekim günü için geçerli; 28 Ekim Çarşamba ve 30 Ekim Cuma günlerini kapsamıyor.

HANGİ RAYLI SİSTEMLER ÜCRETSİZ?

23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı beş raylı sistem hattı 29 Ekim’de ücretsiz olacak. Bu hatlar İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı; Ankara’da Başkentray; İzmir’de ise İZBAN.

İSTANBUL’DA METRO, METROBÜS VE OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde AK Parti ve CHP gruplarının ortak teklifiyle alınan kararla, 29 Ekim’de İstanbul’da toplu ulaşım gün boyunca ücretsiz olacak. Buna göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve Tünel, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları ve teleferik ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Marmaray da Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz olacak. İBB’nin önceki uygulamalarında ücretsiz ulaşımdan yararlanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılması gerekiyordu; yolcuların bu konuda İBB’nin duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.

ANKARA’DA EGO, METRO VE ANKARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. EGO Genel Müdürlüğü’nün 28 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre 29 Ekim’de EGO otobüsleri, Ankara Metrosu ve ANKARAY’da ulaşım ücretsiz olacak. Uygulama saat 06.00’da başlayıp 23.59’a kadar sürecek. Başkentray da Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz hizmet verecek.

İZMİR’DE ESHOT, METRO VE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir’de İZBAN, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 29 Ekim’de ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla ise ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı ve İZTAŞIT araçlarında biniş ücreti 1 kuruş olarak uygulanacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR DA ÜCRETSİZ Mİ?

Hayır. Toplu taşımada uygulanacak ücretsiz ulaşım, köprü ve otoyol geçişlerini kapsamıyor. 29 Ekim’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve otoyollarda standart geçiş ücretleri uygulanacak.

DİĞER ŞEHİRLERDE DURUM NE?

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerde toplu taşımanın 29 Ekim’de ücretsiz olup olmayacağı, ilgili büyükşehir ve il belediyelerinin kararlarına bağlı bulunuyor. Vatandaşların yaşadıkları şehirdeki belediyenin resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.