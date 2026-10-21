29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

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Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan tatil düzenlemesi merak ediliyor. Çalışanlar ve öğrenciler, 29 Ekim'in haftanın hangi gününe denk geldiğini ve tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Özellikle 28 Ekim'de yarım gün çalışma yapılıp yapılmayacağı sorusu öne çıkıyor. 29 Ekim Perşembe günü resmî tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, tatil hangi saatte başlıyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de resmî tatildir. Her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamu kurumları, okullar ve birçok iş yeri tatil yapar. Resmî tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Evet, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmî tatil uygulanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlıyor. Bu nedenle günün ilk yarısında çalışma ve eğitim devam ederken saat 13.00'ten sonra tatil başlayacak.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim, tam gün değil, yarım gün resmî tatildir. 2026 yılında Çarşamba gününe denk gelen 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar normal mesai ve eğitim düzeni sürerken, öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmî tatil olacak.