28 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

28 Temmuz 2026 Salı günü gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Ons gümüş fiyatındaki dalgalanmalar, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "Gram gümüş kaç TL oldu?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde işlem görüyor?" sorularını araştırıyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 28 Temmuz 2026 Salı günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 87,4962 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasadaki son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 87,4051 TL, satış fiyatı ise 87,4965 TL olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram gümüş, önceki kapanışa göre %1,64 oranında değer kaybederken, fiyatlarda 1,46 TL düşüş yaşandı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

28 Temmuz 2026 Salı saat 10.11 itibarıyla gram gümüş 87,4962 TL seviyesinde işlem görürken, piyasalardaki fiyat hareketliliği devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak küresel ekonomik veriler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlerin gram gümüş fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.