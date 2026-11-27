28 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 28 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7598 Türk Kızılay Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Adana, Afyonkarahisar, Artvin, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Karaman, Mersin ve Sinop İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12056)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Doğanpınar Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12057)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bursa INNOHUB Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12058)

–– 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü Maddesinin Beşinci Fıkrasında Belirtilen Vergi Oranının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki 30/4/2026 Tarihli ve 11263 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12059)

–– 400 kV (Gölbaşı-Sincan Brş.N.)-(Bağlum-Sincan Brş.N.) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12060)

–– 154 kV Kilis-Elbeyli Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12061)

–– 154 kV (Beylikköprü-DDY Beylikköprü) Brş.N. Gürsöğüt HES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12062)

–– 154 kV (Pınarhisar-Traçim) Brş.N.-Pagder Aslan OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12063)

–– 154 kV (Çifteler TM-Kırka TM) Brş.N.-Adatoprakpınar DGES TM Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12064)

–– 154 kV Yeni Mağazacılık Afyon GES (Piribeyli GES) TM-Yunak TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12065)

–– 154 kV Demirli RES TM-(Kızılırmak TM-Kırşehir 2 TM) Girdi-Çıktı (A) Enerji İletim Hattı ve 154 kV Demirli RES TM-(Kızılırmak TM-Kırşehir 2 TM) Girdi-Çıktı (B) Enerji İletim Hattı Projeleri Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12066)

–– 154 kV Parmakören Müstakil DGES TM-Gediz TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12067)

–– Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazın, İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Suçıktı Mahallesinde Meydana Gelen Afet Nedeniyle Hak Sahibi Olan Afetzedelerin Barınma İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12068)

–– CNG İstasyon Yeri Yapımı Amacıyla Rize İlinde Bulunan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 12069)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 12070, 12071, 12072, 12073, 12074)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2026/413)

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2026/414)

TEBLİĞ

–– Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2026 Tarihli ve 15074 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2026 Tarihli ve 15075 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri