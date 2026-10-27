28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra özel sektöre yarım gün mü, kimlere tatil?

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Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Çarşamba günü uygulanacak çalışma düzeni, kamu ve özel sektör çalışanlarının gündeminde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatil takvimi araştırılırken 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı, öğleden sonra özel sektörde çalışılıp çalışılmayacağı ve tatilin kimleri kapsadığı merak ediliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Evet. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmî tatil uygulanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim günü boyunca sürüyor.

Buna göre 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde normal çalışma ve eğitim düzeni devam edecek. Saat 13.00 itibarıyla ise Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmî tatil uygulanacak.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA ÖZEL SEKTÖRE YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim'de saat 13.00'ten itibaren başlayan resmî tatil, özel sektör çalışanlarını da ilgilendiriyor. Ancak özel sektörde öğleden sonra çalışma yapılıp yapılmayacağı, iş yerinin çalışma düzeni ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmelidir.

2429 sayılı Kanun'da Cumhuriyet Bayramı tatilinin başlangıcı 28 Ekim saat 13.00 olarak belirleniyor. Kanun ayrıca 29 Ekim günü özel iş yerlerinin kapanmasını zorunlu tutuyor. Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonrası resmî tatil kapsamındayken 29 Ekim için özel iş yerlerine ilişkin açık bir kapanma hükmü bulunuyor.

28 EKİM'DE KİMLERE TATİL?

28 Ekim Çarşamba günü uygulanacak yarım günlük tatil, kamu kurumları, eğitim kurumları ve özel sektör çalışma düzeni açısından önem taşıyor.

Kamu çalışanları: Resmî tatil saat 13.00'te başlayacak.

Öğrenciler: Eğitim öğretim günün ilk yarısında devam edecek, öğleden sonra tatil başlayacak.

Özel sektör çalışanları: 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlayan resmî tatil hükümleri geçerli olacak. Çalışma durumu iş yerinin uygulaması ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

Bankalar ve resmî daireler: 28 Ekim'de genel olarak öğle saatlerine kadar hizmet verilecek; 29 Ekim'de ise resmî tatil uygulanacak.

29 EKİM RESMÎ TATİL Mİ?

Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde tam gün resmî tatildir. 2026 yılında 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihte kamu kurumlarında ve okullarda normal çalışma ve eğitim faaliyetlerine ara verilecek.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor. Böylece tatil dönemi toplam 1,5 gün sürüyor.

28-29 EKİM TATİLİ HAFTA SONUYLA BİRLEŞİYOR MU?

2026 yılında 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayan resmî tatilin ardından 30 Ekim Cuma günü normal çalışma günü olacak. Cuma günü izin kullananlar, tatili hafta sonuyla birleştirebilecek.

Ancak 30 Ekim 2026 Cuma günü genel bir resmî tatil değildir. Bu tarihte izin kullanmak isteyen çalışanların iş yerlerinin izin uygulamalarını dikkate alması gerekiyor.