28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi, 28 Ekim neden yarım gün tatil?

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Evet, 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00’te başlıyor ve 29 Ekim gününün sonuna kadar sürüyor. Böylece Cumhuriyet Bayramı kapsamında toplam 1,5 gün resmi tatil uygulanıyor. İşte 28 Ekim’in yarım gün tatil olmasının nedeni ve merak edilenler.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ?

Evet. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. Günün sabah bölümünde kamu kurumları, bankalar, noterler ve okullar normal şekilde hizmet vermeye devam edecek.

28 EKİM NEDEN YARIM GÜN TATİL?

28 Ekim’in yarım gün tatil olmasının nedeni, Cumhuriyet Bayramı’nın kanunla belirlenmiş başlangıç saati. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da, Türkiye’nin tek ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nın 28 Ekim günü saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim günü sona ereceği düzenleniyor. Bu nedenle bayram arifesi olan 28 Ekim’in öğleden sonrası da resmi tatil kapsamında yer alıyor.

29 EKİM NEDEN KUTLANIYOR?

29 Ekim, 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet’in ilan edildiği tarih. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, her yıl 29 Ekim’de yurt genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Bu yıl Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlanacak.

ÖZEL SEKTÖRDE 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim öğleden sonrası kanunla belirlenmiş genel tatil kapsamında yer alıyor. Ancak özel sektörde bu yarım günün nasıl uygulanacağı, iş sözleşmeleri ve işyeri uygulamalarına göre değişebiliyor. Genel tatil gününde çalışan işçilerin, İş Kanunu kapsamında o gün için ek ücret alma hakkı bulunuyor.

2026 CUMHURİYET BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. 29 Ekim Perşembe tam gün resmi tatil olacak. 30 Ekim Cuma ise yeni bir karar alınmadığı sürece normal çalışma ve eğitim günü olarak devam edecek. 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar ise hafta sonu tatili olarak geçecek.