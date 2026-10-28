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28 Ekim neden yarım gün tatil?

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28 Ekim neden yarım gün tatil?
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28 Ekim'in neden yarım gün tatil olduğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacak. Peki, 28 Ekim neden yarım gün tatil? Detaylar haberimizde.

28 Ekim'in neden yarım gün tatil olduğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 yılında 29 Ekim Perşembe gününe denk gelirken, Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmi tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Böylece 28 Ekim'in öğleden sonrası ile 29 Ekim'in tamamı resmi tatil olacak. Peki, 28 Ekim neden yarım gün tatil? Detaylar...

28 EKİM 2026 YARIM GÜN MÜ?

Evet. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. Borsa İstanbul'un 2026 resmi tatil takviminde de 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı kapsamında yarım gün tatil olarak yer alıyor ve işlemlerin saat 13.00'e kadar sürdüğü belirtiliyor.

Dolayısıyla 28 Ekim'in sabah bölümü tatil kapsamında değil. Resmi tatil saat 13.00'te başlayacak.

28 EKİM NEDEN YARIM GÜN TATİL?

28 Ekim'in yarım gün tatil olmasının nedeni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil süresinin 28 Ekim saat 13.00'te başlamasıdır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 1. maddesinde, Cumhuriyet Bayramı'nın 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başladığı ve 29 Ekim günü devam ettiği belirtiliyor.

Bu nedenle 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde normal mesai ve eğitim devam ederken saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulamasına geçilecek.

29 EKİM 2026 RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmi tatildir. 2429 sayılı Kanun'a göre 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gün olması nedeniyle Ulusal Bayram olarak kabul ediliyor. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim boyunca devam ediyor.

Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim olmak üzere toplam 1,5 günlük resmi tatil uygulanacak. 2026 resmi tatil takviminde de bu düzenleme doğrulanıyor.

28 EKİM OKULLARDA YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü okullarda eğitim sabah saatlerinde devam edecek, saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda tam gün tatil uygulanacak.

28 EKİM KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü kamu kurumlarında saat 13.00'e kadar normal çalışma düzeni devam edecek. Saat 13.00'ten itibaren Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmi tatil başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise kamu kurumları resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

28-29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün sürecek. Tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü tam gün devam edecek.

Kısacası, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ise tam gün resmi tatildir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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