Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

28 Ekim, 29 Ekim okullar tatil mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
28 Ekim, 29 Ekim okullar tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler, bayram tatilinin okulları nasıl etkileyeceğini araştırıyor. Bu yıl 29 Ekim’in perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte “28 Ekim’de okullar tatil mi?” ve “29 Ekim’de okul var mı?” soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar yarım gün tatil olacak. Öğrenciler sabah saatlerinde okula gidecek, saat 13.00’te başlayan resmi tatil nedeniyle öğleden sonra ders yapılmayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise okullar tam gün tatil olacak. 30 Ekim Cuma günü ise yeni bir karar alınmadığı sürece okullarda normal eğitim yapılacak. İşte okulların bayram tatilindeki durumuna dair bilinmesi gerekenler.

28 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü okullar yarım gün tatil. Öğrenciler sabah derslerine girecek, saat 13.00’ten sonra ise tatile çıkacak. Okulların çıkış saati, ders programlarına göre okuldan okula farklılık gösterebiliyor.

İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLARDA DURUM NE?

Sabahçı ve öğlenci şeklinde ikili eğitim yapılan okullarda, sabah grubundaki öğrenciler normal şekilde derslerine girecek. Öğleden sonra grubundaki öğrenciler ise resmi tatil saat 13.00’te başlayacağı için 28 Ekim’de ders yapmayacak.

29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü tüm okullar tam gün tatil olacak.

30 EKİM CUMA OKUL VAR MI?

Evet. 30 Ekim Cuma günü resmi tatil değil ve şu ana kadar bu güne ilişkin bir idari izin kararı açıklanmadı. Yeni bir karar alınmadığı sürece okullarda cuma günü normal şekilde eğitim yapılacak.

OKULLARDA CUMHURİYET COŞKUSU

Okullarda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bayram öncesindeki günlerde düzenlenen törenler ve etkinliklerle gerçekleştiriliyor. Öğrenciler; şiirler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam

3 puanın ardından büyük müjde geldi! Paraya para demeyecekler
Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu

Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu
Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı

Silahını kadının başına dayadı! Sonrası hiç beklediği gibi olmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde

İstanbul'da yine aynı manzara! İlçedeki evler artık gölün içinde
Altın fiyatlarında kritik viraj! Gözler yarınki Fed kararında

Altın yatırımcısı diken üstünde! Büyük kayıp yaşanabilir
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı

Trump'ın eşi açıkladı: Ateşkes başladı
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi

Derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil

''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil
Mbappe'nin Mao için 'diktatör' ifadesini kullanması Çin'de tepki topladı

''Diktatör'' dedi! Koca ülke karıştı
Ersun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansın

Efsane isim derbi sonrası patladı: Fenerbahçe'ye kayyum atansın