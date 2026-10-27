28 Ekim, 29 Ekim okullar tatil mi?

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28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar yarım gün tatil olacak. Öğrenciler sabah saatlerinde okula gidecek, saat 13.00’te başlayan resmi tatil nedeniyle öğleden sonra ders yapılmayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise okullar tam gün tatil olacak. 30 Ekim Cuma günü ise yeni bir karar alınmadığı sürece okullarda normal eğitim yapılacak. İşte okulların bayram tatilindeki durumuna dair bilinmesi gerekenler.

28 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü okullar yarım gün tatil. Öğrenciler sabah derslerine girecek, saat 13.00’ten sonra ise tatile çıkacak. Okulların çıkış saati, ders programlarına göre okuldan okula farklılık gösterebiliyor.

İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLARDA DURUM NE?

Sabahçı ve öğlenci şeklinde ikili eğitim yapılan okullarda, sabah grubundaki öğrenciler normal şekilde derslerine girecek. Öğleden sonra grubundaki öğrenciler ise resmi tatil saat 13.00’te başlayacağı için 28 Ekim’de ders yapmayacak.

29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü tüm okullar tam gün tatil olacak.

30 EKİM CUMA OKUL VAR MI?

Evet. 30 Ekim Cuma günü resmi tatil değil ve şu ana kadar bu güne ilişkin bir idari izin kararı açıklanmadı. Yeni bir karar alınmadığı sürece okullarda cuma günü normal şekilde eğitim yapılacak.

OKULLARDA CUMHURİYET COŞKUSU

Okullarda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bayram öncesindeki günlerde düzenlenen törenler ve etkinliklerle gerçekleştiriliyor. Öğrenciler; şiirler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutlayacak.