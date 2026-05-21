25 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Pazartesi bankalar çalışacak mı?

Kurban Bayramı öncesinde açıklanan idari izin kararı, milyonlarca vatandaşın bankacılık işlemleriyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle “25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı?”, “EFT yapılır mı?” ve “bayramda bankalar çalışacak mı?” soruları gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. Kamu çalışanları için tam gün idari izin ilan edilmesi, bankaların çalışma düzeninde de değişiklik olup olmayacağına dair soru işaretleri oluşturdu.

25 MAYIS BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

Kurban Bayramı öncesine denk gelen 25 Mayıs Pazartesi günü için kamu çalışanlarına tam gün idari izin verilmesi, bankaların da kapalı olup olmayacağı yönündeki soruları beraberinde getirdi. Ancak alınan karar yalnızca kamu kurumlarında görev yapan devlet memurlarını kapsıyor. Bankalar ise resmi tatil statüsünde değerlendirilmediği için faaliyetlerine devam edecek.

Bu kapsamda 25 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelindeki banka şubeleri normal çalışma saatleri içerisinde hizmet verecek. Kamu bankaları ve özel bankalar müşterilerine standart mesai düzeniyle işlem sağlamayı sürdürecek. Şubelerde günlük bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilecek, vatandaşlar para yatırma, para çekme, hesap işlemleri ve finansal işlemlerini sorunsuz şekilde tamamlayabilecek.

PAZARTESİ BANKALAR ÇALIŞACAK MI?

25 Mayıs Pazartesi günü bankalar tam gün çalışacak. İdari izin uygulamasının bankacılık sektörünü kapsamaması nedeniyle tüm bankalarda olağan çalışma düzeni geçerli olacak. Kamu sermayeli bankalar başta olmak üzere özel bankalar da müşterilerine kesintisiz hizmet sunmayı sürdürecek.

Vatandaşlar bu tarihte şubeler üzerinden finansal işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ticari işlemler, ödeme süreçleri ve günlük bankacılık faaliyetlerinde resmi tatil kaynaklı herhangi bir aksama yaşanmayacak. Özellikle bayram öncesinde finansal planlamalarını tamamlamak isteyenler için 25 Mayıs Pazartesi günü bankacılık sistemi aktif şekilde çalışmaya devam edecek.

Ayrıca ATM’ler, mobil bankacılık uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler de kesintisiz olarak kullanılabilecek. Dijital bankacılık sistemlerinde herhangi bir sınırlama uygulanması beklenmiyor.

25 MAYIS PAZARTESİ EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

25 Mayıs Pazartesi günü bankaların normal çalışma düzeninde hizmet verecek olması nedeniyle EFT, havale ve FAST işlemlerinde de herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Hafta içi standart işlem sistemi geçerli olacağı için para transferleri normal süreç içerisinde gerçekleştirilebilecek.

Mesai saatleri içerisinde yapılan EFT işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanabilecek. Aynı banka içerisindeki havale işlemleri anlık olarak gerçekleşmeye devam edecek. FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri ise günün her saati kullanılabilecek.

Bayram öncesinde yoğun para transferi trafiği oluşabileceği için vatandaşların işlemlerini son ana bırakmaması tavsiye ediliyor. Özellikle arife günü bankaların yarım gün hizmet verecek olması nedeniyle EFT saatlerinde yoğunluk yaşanabileceği belirtiliyor.

Mobil bankacılık ve internet şubesi üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde de herhangi bir teknik sınırlama uygulanmayacak. Kullanıcılar dijital kanallar üzerinden para transferlerini sürdürebilecek.

2026 KURBAN BAYRAMI BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ VE TATİL TAKVİMİ

2026 yılı Kurban Bayramı takvimiyle birlikte bankaların çalışma sistemi de netlik kazandı. Buna göre 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar tam gün hizmet vermeyi sürdürecek. Bayram öncesindeki son tam mesai günü olması nedeniyle şubelerde yoğunluk yaşanabileceği değerlendiriliyor.

26 Mayıs Salı günü ise arife nedeniyle bankalar yarım gün çalışacak. Şubelerin büyük bölümü öğle saatlerine kadar hizmet verecek ve öğleden sonra resmi tatil başlayacak. Arife günü sonrasında başlayacak Kurban Bayramı tatili kapsamında 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde tüm banka şubeleri kapalı olacak.

Bankalar, uzun bayram tatilinin ardından 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden normal mesai düzenine dönecek. Tatil süresince vatandaşlar bankacılık işlemlerini ATM’ler, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı sistemleri üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilecek.