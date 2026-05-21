Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi, 3 tutuklama

Bursa'da düzenlenen operasyonda, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek piyasaya süren bir suç şebekesi çökertildi. Polis ekiplerinin planlı çalışması sonucu 28 araca el konulurken, 11 şüpheli gözaltına alındı. 8 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda yakalanan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışma kapsamında, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarının değiştirilip piyasaya sürüldüğü tespit edildi. İncelemelerde şasi numarası değiştirilmiş olduğu belirlenen 28 araca el konuldu.

8 İKAMET VE 2 İŞ YERİ ARANDI

Bursa il merkezinde oto suçuna karıştıkları belirlenen 12 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, şüphelilerden 1'inin Muğla'da olduğu tespit edilip ilgili birimlere bilgi verildi. Diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik 19 Mayıs'ta Bursa genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli serbest bırakılırken, 5'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
